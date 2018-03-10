По словам главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, в случае восстановления санкций в сферах, представляющих особый интерес для Ирана, страна "оставляет за собой право принимать решение о своем присутствии в ядерной сделке".
По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, "мнимое сочувствие Трампа к иранцам звучит еще более неискренним с его новым и гораздо более оскорбительным запретом на въезд в отношении столь выдающегося народа".
Мохаммад Джавад Зариф заявил, что помимо финансовой и другой помощи террористическим группировкам, еще одной причиной возникновения ИГ стала "оккупация" территории арабских стран иностранным контингентом.
В понедельник вслед за Саудовской Аравией о разрыве дипломатических отношений с Ираном заявили еще две страны - Бахрейн и Судан. Эксперты назвали такое развитие ситуации очень неблагоприятным для Тегерана.
Согласно информации, все санкции с Ирана должны быть сняты в тот же день, когда Тегеран начнет исполнение своих обязательств по сделке. Закон также не приемлет никаких ограничений на мирные ядерные технологии.
Глава МИД Ирана подчеркнул, в случае, если страны "шестерки" нарушат какие-либо из достигнутых договоренностей, Иран предпримет ответные меры и вернется к тому уровню мощностей обогащения урана, который он имеет в настоящий момент.
Представители делегаций из России, США, Великобритании, Франции, Китая, Германии и самого Ирана разошлись в оценках прошедших встреч, однако ясно одно: и на этот раз значимых результатов сторонам достичь не удалось.
Как ожидается, очередной раунд переговоров "шестерки" международных посредников по иранской ядерной программе начнется в воскресенье в 10:00 с пленарного заседания без участия иранской делегации. В 11:00 к переговорщикам должен присоединиться замглавы МИД Ирана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".