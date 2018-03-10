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    МИД Ирана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 36
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    Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф
    США "просчитались", созвав Совбез ООН из-за акций протеста - МИД Ирана
    06:52 06.01.2018
    1211Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Министр иностранных Ирана дел Джавад Зариф назвал "просчетом" инициативу США, а также поприветствовал намерение других стран соблюдать обязательства по "иранской ядерной сделке".
    Флаг Ирана у здания ООН
    Иран резко отреагировал на угрозу новых санкций Трампа
    06:18 15.10.2017
    273Снятие санкций с Ирана
    По словам главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, в случае восстановления санкций в сферах, представляющих особый интерес для Ирана, страна "оставляет за собой право принимать решение о своем присутствии в ядерной сделке".
    Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф. Архивное фото
    В Иране отреагировали на очередной запрет Трампа
    04:56 25.09.2017
    273Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, "мнимое сочувствие Трампа к иранцам звучит еще более неискренним с его новым и гораздо более оскорбительным запретом на въезд в отношении столь выдающегося народа".
    Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф. Архивное фото
    США и их союзники вооружали террористов, в том числе ИГ - глава МИД Ирана
    23:42 17.02.2017
    290Военная кампания против "Исламского государства"
    Мохаммад Джавад Зариф заявил, что помимо финансовой и другой помощи террористическим группировкам, еще одной причиной возникновения ИГ стала "оккупация" территории арабских стран иностранным контингентом.
    Флаг Ирана
    РФ и Иран обсуждают совместную операцию в сирийском Алеппо – МИД Ирана
    17:44 30.11.2016
    217Вооруженный конфликт в Сирии.
    Как сообщил заместитель главы МИД Ирана Ибрагим Рахимпур, "в работе находится вопрос об участии в совместной гуманитарной операции с РФ в сирийском городе Алеппо".
    Погром посольства Саудовской Аравии в Тегеране
    Откуда не ждали: внезапный рост напряженности на Ближнем Востоке
    10:22 05.01.2016
    875Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    В понедельник вслед за Саудовской Аравией о разрыве дипломатических отношений с Ираном заявили еще две страны - Бахрейн и Судан. Эксперты назвали такое развитие ситуации очень неблагоприятным для Тегерана.
    Флаг Ирана
    Президент Ирана передал в МИД одобренные условия сделки с "шестеркой"
    18:44 12.07.2015
    204
    Согласно информации, все санкции с Ирана должны быть сняты в тот же день, когда Тегеран начнет исполнение своих обязательств по сделке. Закон также не приемлет никаких ограничений на мирные ядерные технологии.
    Флаг Ирана
    Тегеран назвал действия коалиции в Йемене геноцидом
    22:58 10.05.2015
    95Военная кампания в Йемене
    Как заявил представитель МИД Ирана Марзие Афхам, авиаудары, наносимые по Йемену силами международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, противоречат международным нормам.
    Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф
    Санкции ООН против Ирана будут сняты после подписания соглашения - МИД
    00:52 05.04.2015
    110
    Глава МИД Ирана подчеркнул, в случае, если страны "шестерки" нарушат какие-либо из достигнутых договоренностей, Иран предпримет ответные меры и вернется к тому уровню мощностей обогащения урана, который он имеет в настоящий момент.
    Флаг Ирана
    "Шестерке" и Ирану нужно дополнительное время для соглашения - МИД Ирана
    19:56 31.03.2015
    220
    Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Хамид Баядинежад сообщил, что консультации требуют времени.
    Госсекретарь США Джон Керри
    Встречу Керри и главы МИД Ирана по ядерной программе перенесли
    00:45 16.03.2015
    48
    Согласно информации, встреча главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и госсекретаря США Джона Керри по ядерной программе запланирована на 08:00 по местному времени.
    Госсекретарь США Джон Керри
    Керри прибыл в Лозанну на переговоры с Ираном по ядерной программе
    23:10 15.03.2015
    62
    Согласно информации, новый раунд переговоров по иранской ядерной программе продлится как минимум до 19 марта. В первые три дня пройдут двусторонние переговоры на министерском уровне.
    Мохаммад Джавад Зариф. Архивное фото
    Тегеран может согласиться на ограничение развития ядерной программы
    04:58 06.03.2015
    78Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Если будут достигнуто соглашение, то Иран примет определенные ограничения на определенный период времени, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
    Переговоры по вопросам ядерной программы Ирана
    Госсекретарь США и глава МИД Ирана завершили переговоры по ядерной программе
    17:30 23.02.2015
    100
    Переговоры, в которых также принимали участие глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и министр энергетики США Эрнест Мониз, завершены, делегации покидают зал заседаний.
    Переговоры по ядерной программе Ирана в Женеве. Архивное фото
    Госсекретарь США и глава МИД Ирана встретятся в Женеве 22 февраля
    21:39 19.02.2015
    74
    Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф проведут переговоры по ядерной программе.
    Министр иностранных дел Китая Ван И
    КНР против продления дедлайна в достижении соглашения по ИЯП
    04:43 16.02.2015
    55
    Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, окончательный срок уже продлевался два раза.
    Госсекретарь США Джон Керри
    В Мюнхене проходит встреча госсекретаря США и главы МИД Ирана
    08:51 08.02.2015
    69Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    Согласно информации, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф и госсекретарь США Джон Керри обсудят вопросы, касающиеся иранской ядерной программы.
    Переговоры по ядерной программе Ирана в Женеве. Архивное фото
    Урегулирование иранской ядерной программы: бег на месте
    08:36 19.01.2015
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    Представители делегаций из России, США, Великобритании, Франции, Китая, Германии и самого Ирана разошлись в оценках прошедших встреч, однако ясно одно: и на этот раз значимых результатов сторонам достичь не удалось.
    Здание МИД РФ
    Замглавы МИД РФ провел переговоры с иранской делегацией по встрече в Женеве
    00:21 18.01.2015
    80
    Как ожидается, очередной раунд переговоров "шестерки" международных посредников по иранской ядерной программе начнется в воскресенье в 10:00 с пленарного заседания без участия иранской делегации. В 11:00 к переговорщикам должен присоединиться замглавы МИД Ирана.
    Флаг США
    Переговоры Ирана и США завершились в Женеве спустя 7,5 часов дискуссий
    19:29 14.01.2015
    92
    Переговоры между главой МИД Ирана Мохаммад Джавад Зарифом и госсекретарем США Джоном Керри продолжались более семи часов.
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