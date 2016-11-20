Разговор Путина и Обамы на АТЭС в Перу

По его словам, Путин и Обама в ходе краткой беседы выразили сожаление отсутствием прогресса по урегулированию в Украине, а также договорились о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран для поиска решения сирийской проблемы.

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"Президенты выразили сожаление, что не удалось достичь прогресса по Украине. Вместе с тем было подчеркнуто, что оставшиеся два месяца необходимо использовать для продолжения поисков сирийского урегулирования. В этом контексте условились, что Лавров и Керри продолжат контакты", — сказал Песков журналистам.

В то же время пресс-служба Белого дома сообщила, что "президент (Обама) призвал президента Путина придерживаться российских обязательств в рамках минских соглашений, подтвердив обязательства США и наших партнеров суверенитету Украины".

"По Сирии президент отметил необходимость того, чтобы госсекретарь (Джон) Керри и министр иностранных дел (РФ Сергей) Лавров продолжали реализацию инициатив совместно с широким международным сообществом, чтобы уменьшить насилие и облегчить страдания сирийского народа", — сообщает пресс-служба.