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    Александр Чалый

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Флаги США и Украины. Архивное фото
    Поставки оружия США в Украину приблизят мир - посол
    14:17 23.12.2017
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    Как заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, США – окончательно определились: Украина как суверенная страна имеет легитимное право на закупку и получение оборонных вооружений, в том числе летальных.
    Ситуация в Станице Луганской
    Пожары в Луганской области: ситуация более-менее стабилизировалась – ГСЧС
    13:51 19.07.2016
    188АТО: в предчувствии военного положения.
    Начальник пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Александр Чалый в эфире "ГС" сообщил, насколько высока пожароопасная ситуация в регионе и какие силы задействованы в тушении пожаров.
    Мины в зоне АТО
    Пожар и взрывы мин на Донбассе: грозят ли они населению?
    11:58 19.07.2016
    258АТО: в предчувствии военного положения.
    Начальник пресс-службы главного управления ГСЧС в Луганской области Александр Чалый в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал закрытие КПП "Станица Луганская" из-за масштабного пожара и детонации мин.
    Гривны
    Олигархи препятствуют приватизации госактивов в Украине - экс-замглавы МИД
    22:21 14.02.2016
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    Бывший заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Александр Чалый убежден, что сегодняшнее правительство Украины не сфокусировано на искоренении коррупции.
    Кабинет министров Украины
    Украине необходимо сменить правительство - Чалый
    21:29 14.02.2016
    488Перезагрузка правительства по-украински
    По словам Чалого, нынешнее правительство находилось у власти два года, однако не смогло воплотить в жизнь необходимые реформы. Также правительство имеет очень слабую поддержку населения.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Указ Порошенко: замглавы АП Чалый стал послом Украины в США
    15:09 10.07.2015
    168Громкие отставки и назначения в Украине
    Президент назначил заместителя главы своей администрации чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Ранее этот пост занимал Александр Моцик.
    Валерий Чалый
    Послом Украины в США назначен Чалый - указ
    14:56 10.07.2015
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    Заместитель главы Администрации президента Александр Чалый стал послом Украины в Соединенных штатах Америки. Об этом говорится в указе президента Украины.
    Конституция Украины
    Эксперт: избранный властью путь принятия новой Конституции - ошибочный
    13:03 28.06.2015
    401Судебная и конституционная реформы в Украине
    По мнению эксперта, "единственный шанс сейчас спасти ситуацию для власти — это не пытаться принять силой новую Конституцию, которая будет априори не легитимная…".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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