Как заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, США – окончательно определились: Украина как суверенная страна имеет легитимное право на закупку и получение оборонных вооружений, в том числе летальных.
Начальник пресс-службы главного управления ГСЧС в Луганской области Александр Чалый в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал закрытие КПП "Станица Луганская" из-за масштабного пожара и детонации мин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".