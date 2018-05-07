Бочковский подал заявление о принудительном восстановлении в должности

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Бывший глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский вместе со своим адвокатом подали в Министерство юстиции заявление и исполнительный лист о принудительном исполнении решения суда по его восстановлении в должности председателя ГСЧС.

Об этом рассказал УНН адвокат Игорь Федоренко.

"Подали заявление и исполнительное письмо лист в Минюст. Нас приняли, поставили отметку на нашем реестре в представленные документы. Ждем, чтобы теперь юридические службы министерства нашей страны выполнили закон и предприняли действия, направленные на возобновление Сергея Станиславовича на рабочем месте ", — сказал он.

По словам адвоката, теперь, на основании представленных документов, исполнительная служба должна открыть производство, направить в ГСЧС или Кабмин требование об исполнении решения суда, а в случае невыполнения требования — принимать принудительные меры и меры реагирования — привлечение к административной ответственности, наложения штрафов и инициирования уголовного производства за умышленное невыполнение судебного решения.

Напомним, Окружной административный суд Киева постановил восстановить Бочковского, подозреваемого в хищении бюджетных средств, в должности главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В пятницу Бочковский пришел в свое бывшее ведомство, чтобы приступить к работе, однако его не пустили, пояснив, что нет еще соответствующего решения Кабмина.

В марте 2015 года правоохранители прямо на заседании правительства задержали Бочковского по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. В тот же день Кабмин уволил Бочковского с занимаемой должности. Позже суд отправил экс-чиновника под стражу, однако вскоре за Бочковского внесли залог и он вышел на свободу. Новым главой Госслужбы по ЧС был назначен Николай Чечеткин, который возглавляет ведомство по сегодняшний день.