Хроника 3 мая: ЧП в Балаклее, пожар на заводе под Киевом, переименование областей

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 3 мая, на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, начались взрывы. В этот же день в Белой Церкви Киевской области горели склады с резинотехническими изделиями. Помимо этого стало известно, что вскоре в Украине переименуют две области. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

ЧП на складе боеприпасов в Балаклее

В четверг, 3 мая, на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, начались взрывы. По данным пресс-службы Генштаба ВСУ, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство. Утром 4 мая в ГСЧС сообщили, что пожар еще не весь потушен, но ситуация контролируемая.

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Пожар на заводе под Киевом

Накануне в Белой Церкви Киевской области горели склады с резинотехническими изделиями. Вечером того же дня спасатели локализовали возгорание. "В 18.25 пожарные локализовали пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Продолжается тушение", — говорится в сообщении ГСЧС. Отмечается, в результате пожара пострадали два человека, вероятно, работники складов.

Германия начала строительство "Северного потока-2"

В Германии началось строительство немецкого участка газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил представитель дочки "Газпрома" — компании Nord Stream. Ранее помимо Германии, строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия. По этому газопроводу с конца 2019 года планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год. Разрешения от Швеции и Дании на реализацию проекта еще не получены, но в Nord Stream не сомневаются в успехе.

Ахметову, Коломойскому и Фирташу закрыт въезд в США

Многим украинским олигархам, среди которых Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, запрещен въезд в США, утверждает нардеп Сергей Лещенко. По его словам, Ахметову не помогла даже покупка депрессивных шахт в штате Западная Вирджиния, за которые бизнесмен отдал миллиард долларов. Кроме того, нардеп утверждает, что скандальный политтехнолог Пол Манафорт начал работать на экс-президента Виктора Януковича по рекомендации Ахметова.

Украина провалила план по доходам в бюджет

Доходы государственного бюджета Украины за четыре месяца текущего года составили 272,45 миллиарда гривен, что на 5,1 миллиарда гривен меньше от запланированного, сообщила Государственная казначейская служба. Общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,2%, или на 5,6 млрд грн. Спецфонд перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 511 млн грн.

В Украине переименуют две области

Украинские власти намерены переименовать две области, для этого необходимо внести изменения в конституцию, заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. В 2016 году в рамках процесса декоммунизации город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий, однако области по-прежнему называются Днепропетровская и Кировоградская. Названия областей закреплены в Конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в Основной закон страны.

Активисты заблокировали приемную губернатора Закарпатья Москаля

Около ста активистов заблокировали вход в приемную председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. Время от времени люди выкрикивают "Москаля под суд" и "Позор". Позже стало известно, что протестующие договорились с представителями областной власти, что в ближайший понедельник, 7 мая, они встретятся с Геннадием Москалем по вопросу разрешения на образование Холмкивской объединенной территориальной общины из 8 сел вокруг Ужгорода.

США испытали секретную ядерную бомбу

Военные чиновники из США рассказали об испытаниях секретной 12-й версии гравитационной ядерной бомбы B-61, которая будет способна устроить "атомный ад". Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на издание The Sun. Уточняется, что бомба сможет нести заряд мощностью до 50 килотонн. Это примерно в два раза больше, чем у "Толстяка", сброшенного на Нагасаки в августе 1945 года.

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Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца, иногда называемый Всемирным днем ​​Солнца или Международным днем ​​Солнца. Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к нам звезда Проксима из системы aльфа Центавра находится на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца.