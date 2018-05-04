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    Минобороны заявило о ликвидации пожара в Балаклее

    Тема:

    Взрывы на военной базе в Балаклее (48)

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    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    hromadske.kharkiv.ua

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Минобороны Украины сообщает об отсутствии горения травы на военном арсенале в Балаклее Харьковской области, местным жителям ничего не угрожает, а хранилища боеприпасов находятся в безопасности.

    Накануне министерство сообщало, что на технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году, в результате возгорания сухой травы начался пожар, пострадавших нет, закрыто транспортное сообщение и авиапространство в районе ЧП.

    "По состоянию на 8.00 отсутствует горение травы на неразминированной площадке… Местным жителям ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

    По данным военного ведомства, сейчас пожарные расчеты Вооруженных сил Украины и ГСЧС, четыре пожарных танка, две инженерные машины разграждения и другая пожарная техника осуществляют контрольные мероприятия на месте происшествия. Авиацией ГСЧС проводится контрольная проливка территории.

    Утром в пятницу ГСЧС Украины сообщило, что на территории складов в Балаклее остаются очаги тления, идут работы по тушению пожара.

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