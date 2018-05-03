В Генштабе сообщили о ситуации на месте ЧП в Балаклее

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Генштаб ВСУ заявил, что на месте пожара на территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее нет очагов возгорания, наблюдается только задымление.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что в четверг на бывшей технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, в результате возгорания сухой травы начался пожар.

"Сейчас есть задымление территории, однако очагов пожара не наблюдается", — говорится в сообщении пресс-центра Генштаба в Facebook.

По данным Генштаба, пострадавших среди военнослужащих и местного населения в результате пожара нет.

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На военных складах в Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

Пожар на складе боеприпасов в Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".