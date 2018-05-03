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    В Генштабе сообщили о ситуации на месте ЧП в Балаклее

    Тема:

    Взрывы на военной базе в Балаклее (43)

    (обновлено: )35202
    По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, в настоящее время есть задымление территории 65-го арсенала, однако очагов пожара не наблюдается.
    Ситуация на складах в Балаклее
    Геншьаб ВСУ

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Генштаб ВСУ заявил, что на месте пожара на территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее нет очагов возгорания, наблюдается только задымление.

    Взрывы каждые 5 секунд. Снято видео в километре от арсенала в Балаклее. Видео
    facebook.com/otb.segodennya
    "Взрывы каждые 5 секунд". Снято видео в километре от арсенала в Балаклее

    Ранее Минобороны Украины сообщило, что в четверг на бывшей технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, в результате возгорания сухой травы начался пожар.

    "Сейчас есть задымление территории, однако очагов пожара не наблюдается", — говорится в сообщении пресс-центра Генштаба в Facebook.

    По данным Генштаба, пострадавших среди военнослужащих и местного населения в результате пожара нет.

    Смотрите также: Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев

    На военных складах в Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

    Пожар на складе боеприпасов в Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

    На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

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