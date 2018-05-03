Генштаб о положении дел под Балаклеей: арсенал задымлен, слышны взрывы

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Взрывы низкой интенсивности периодически еще наблюдаются на территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области, сообщила в четверг пресс-служба Генштаба ВС Украины.

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Ранее Минобороны Украины сообщило, что в четверг на бывшей технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, в результате возгорания сухой травы начался пожар.

"По состоянию на 20.30 на территории 65 арсенала продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайного происшествия. Территория арсенала задымлена, периодически местами наблюдаются взрывы низкой интенсивности и незначительные очаги тления, которые оперативно ликвидируются пожарными расчетами", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

По данным ведомства, пожарный самолет Ан-32 выполнил три, а вертолет Ми-8 — четыре сброса воды, в дальнейшем, авиацию будут привлекать по необходимости.

На военных складах в Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".