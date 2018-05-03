"Взрывы каждые 5 секунд". Снято видео в километре от арсенала в Балаклее

"Балаклея сейчас. Видео снято менее чем в километре от арсенала. Как передает корреспондент ОТБ с места происшествия, взрывы слышно примерно каждые пять секунд", — говорится в описании к видео, которое выложено в соцсети около 18:00.

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Ранее в четверг Минобороны Украины сообщило, что на технической территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее во время работ по очищению и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлого пожара, произошло возгорание сухой травы.

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Минобороны Украины на данный момент насчитало 40 разрывов боеприпасов на месте пожара.