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    "Взрывы каждые 5 секунд". Снято видео в километре от арсенала в Балаклее

    Тема:

    Взрывы на военной базе в Балаклее (41)

    (обновлено: )99062
    На странице телеканала ОТБ в Facebook выложено новое видео с места пожара и раздающихся взрывов на военном арсенале в Балаклее Харьковской области.
    facebook.com/otb.segodennya

    "Балаклея сейчас. Видео снято менее чем в километре от арсенала. Как передает корреспондент ОТБ с места происшествия, взрывы слышно примерно каждые пять секунд", — говорится в описании к видео, которое выложено в соцсети около 18:00.

    Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев. Видео
    Мой Доктор/Youtube
    Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев

    Смотрите также: Большое пламя и взрывы каждые 10 минут. Балаклея глазами очевидцев

    Ранее в четверг Минобороны Украины сообщило, что на технической территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее во время работ по очищению и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлого пожара, произошло возгорание сухой травы.

    Читайте также: Земля под ногами горит и взрывается. Балаклея снова в огне

    Минобороны Украины на данный момент насчитало 40 разрывов боеприпасов на месте пожара.

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    Дым на месте взрывов в Балаклее Харьковской области
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