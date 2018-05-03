Минобороны: в Балаклее нет действующих складов с боеприпасами

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Действующих складов боеприпасов рядом с местом пожара в Балаклее Харьковской области нет, взрываются снаряды, которые остались в земле после ЧП в 2017 году, сообщил представитель пресс-службы Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Ранее в четверг Минобороны Украины сообщило, что на технической территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее во время работ по очищению и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлого пожара, произошло возгорание сухой травы. Минобороны Украины на данный момент насчитало 40 разрывов боеприпасов на месте пожара.

"Ситуация сейчас полностью контролируемая. Хочу отметить, что на месте этой технической площадки хранилищ боеприпасов нет. То есть это взрывались боеприпасы в результате возгорания сухой травы, которые не разорвались в результате прошлогоднего события", — сообщил Гуцуляк в эфире телеканала "112 Украина".

Гуцуляк сообщил, что возгорание травы возникло на "технической площадке", которую военные готовили для подрыва боеприпасов, однако подрывных действий там не происходило. При этом он добавил, что в результате порывов ветра площадь возгорания "немного увеличилась". В то же время представитель Минобороны затруднился назвать хотя бы приблизительную площадь возгорания, сославшись на то, что пока не владеет такой информацией.