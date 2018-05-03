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    Фото дня. Пожар в Балаклее, дежавю

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    Взрывы на военной базе в Балаклее (43)

    (обновлено: )17220
    Площадь пожара на территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области составляет около 35 гектаров, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
    Пожар в Балаклее
    @nakipelotv

    В четверг на бывшей технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, в результате возгорания сухой травы начался пожар.

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    "В 13.40 в поселке Балаклея Харьковской области, на технической территории воинской части "65 Арсенал" министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

    По данным пресс-службы, глава ведомства Николай Чечеткин проинформировал президента Петра Порошенко о мероприятиях по ликвидации пожара на территории бывшего склада. Как отметили в Госслужбе по ЧС, по поручению Порошенко к тушению пожара привлекли авиацию.

    На военных складах в Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

    Пожар на складе боеприпасов в Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

    На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

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