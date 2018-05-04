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    Спасатели сообщили о ситуации в Балаклее: пожар ликвидировать не удалось

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    Взрывы на военной базе в Балаклее (48)

    (обновлено: )70121
    Госслужба ЧС Украины утром 4 мая сообщила, что на месте пожара на военном складе в Балаклее работает оперативный штаб по ликвидации ЧП. Горение на территории воинской части продолжается.
    Ситуация на складах в Балаклее
    Геншьаб ВСУ

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Ситуация на загоревшихся военных складах в Балаклее (Харьковская область) контролируемая, сообщает утром в пятнице Госслужба ЧС Украины на своем сайте.

    Пожар в Балаклее. Работа авиации ГСЧС. Видео
    Радио Свобода
    Ликвидация последствий ЧП в Балаклее: работа авиации ГСЧС

    Напомним, в 13.40 3 мая на территории военного арсенала Минобороны Украины в Балаклее произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Проведена эвакуация местных жителей. Пожар ликвидируют около 500 работников ГСЧС и военных, привлечено более сотни единиц техники, включая два самолета и вертолет с водосливным устройством.

    "По состоянию на 7:00 4 мая ситуация контролируемая, наблюдается тление 4 отдельных ячеек. Интенсивность взрывов снизилась. Подразделения ГСЧС осуществляют заправку водой четырех пожарных танков, которые осуществляют тушение в рамках технической территории. Авиацией ГСЧС проводится тушение отдельных очагов на территории арсенала", — говорится в сообщении спасателей.

    На месте ЧП создан и работает штаб по ликвидации пожара, который возглавляет председатель Балаклейской районной государственной администрации.

    По последним данным, в Балаклее развернуто семь эвакуационных пунктов. Свои дома и квартиры покинули 246 человек.

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    В радиусе 10 километров вокруг Балаклеи ограничено движение всех видов транспорта. Движение поездов через станцию "Балаклея" остановлено. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров.

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