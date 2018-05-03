"Да, горит. Да, взрывается". Военный сообщил детали по ситуации в Балаклее

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Балаклею вылетела оперативная группа Министерства обороны Украины. Детей из школы забрали, часть домов, с прилегающих улиц, эвакуированы. Об этом в Facebook сообщил военный Александ Шульман.

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"О пожаре в Балаклее. Без истерики и спокойно. Да, горит. Да взрывается. А теперь по пунктам. Первое возгорание зафиксировано в 13.35, загорелась сухая трава. Пожар идет на "технической территории" 65 арсенала. Там продолжаются работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались после прошлогоднего пожара и взрывов. Теперь еще один момент – никаких хранилищ на месте пожара нет", – написал он.

"В Балаклею вылетела оперативная группа Министерства обороны Украины. Жертв нет. Детей из школы забрали, часть домов, с прилегающих улиц, эвакуированы. Панику разгонять нет смысла. Да, неприятно. Но реально – ситуация под контролем", – заверил он.

Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы. По данным пресс-службы Генштаба, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил РИА Новости, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.