Ликвидация последствий ЧП в Балаклее: работа авиации ГСЧС

Пожар на территории бывшего хранилища боеприпасов в Балаклее Харьковской области локализован, военные надеются полностью ликвидировать его в пятницу, 4 мая, сообщает Радио Свобода.

В четверг, 3 мая, на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, начались взрывы. По данным пресс-службы Генштаба ВСУ, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.

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"По состоянию на поздний вечер 3 мая на территории арсенала в Балаклее слышны одиночные взрывы. Военные сообщают, что пожар локализован и прогнозируют, что в течение 4 мая им удастся потушить траву, которая горит на территории рядом со складом боеприпасов. Работает авиация ГСЧС", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее также произошел масштабный пожар на складе боеприпасов, в результате чего начались взрывы снарядов. В результате ЧП, ликвидация которого продолжалась несколько дней, погибли два человека, пострадавшимипризнаны почти 4 000 человек.

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По данным следствия, боеприпасы на арсенале начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.

По факту нынешнего ЧП в Балаклее уже открыто уголовное производство. Данных о жертвах не поступало.