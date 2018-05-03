ГСЧС поделилась информацией о ходе борьбы с пожаром на заводе под Киевом

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Спасатели локализовали возгорание на складах с резинотехническими изделиями в городе Белая Церковь Киевской области, в результате пожара пострадали два человека, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в четверг в 17.34 поступило сообщение о возгорании в складском помещении размером 20х150 метров.

"В 18.25 пожарные локализовали пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Продолжается тушение", — говорится в сообщении.

Отмечается, в результате пожара пострадали два человека, вероятно, работники складов.

Ранее в четверг пресс-секретарь областного управления Госслужбы по ЧС Виктория Рубан сообщила РИА Новости, что в Белой Церкви Киевской области горят склады с резинотехническими изделиями, на место выехали пожарные.