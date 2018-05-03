"Способна устроить атомный ад". США испытали секретную ядерную бомбу

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Военные чиновники из США рассказали об испытаниях секретной 12-й версии гравитационной ядерной бомбы B-61, которая будет способна устроить "атомный ад". Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на издание The Sun.

Уточняется, что бомба сможет нести заряд мощностью до 50 килотонн. Это примерно в два раза больше, чем у "Толстяка", сброшенного на Нагасаки в августе 1945 года.

Как сообщает телеканал, бомбы класса B были разработаны еще в 1963 году. Позже их "научили" проникать в подземные бункеры и центры управления. Свою последнюю разработку военные США намерены установить на истребители пятого поколения F-35.

Эта бомба уникальна благодаря своему хвостовому оперению, которое позволяет управлять ее падением и повышает точность удара.

Напомним, саперы уничтожили фугасную авиационную бомбу времен Второй мировой войны, найденную в Черниговской области.