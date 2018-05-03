Германия начала строительство "Северного потока-2"

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Германии началось строительство немецкого участка газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил представитель дочки "Газпрома" – компании Nord Stream в интервью агентству dpa в четверг, 3 мая.

Он отметил, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

Работы начались на наземном стыковочном пункте будущего газопровода в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания. Там на площади около шести гектаров выкапывается котлован для закладки фундамента газовой приемной станции, а также здания техобслуживания.

Ранее помимо Германии, строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия. По этому газопроводу с конца 2019 года планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год. Разрешения от Швеции и Дании на реализацию проекта еще не получены, но в Nord Stream не сомневаются в успехе.

"Мы убеждены, что получим все соответствующие разрешения", – заявил представитель компании.

В частности, в Дании участок "Северного потока-2" предполагается проложить параллельно с уже существующей веткой первого "Северного потока" к югу от острова Борнхольм в 12-мильной морской зоне.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия. Российский "Газпром" ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах до конца апреля, а МИД Дании вынесет соответствующую рекомендацию министерству энергетики.