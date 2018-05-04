Спасатели сообщают о двух очагах пожара в Балаклее

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Незначительное тление двух отдельных очагов пожара продолжается на технической территории бывшего арсенала в Балаклее Харьковской области, взрывов боеприпасов не наблюдается, сообщает Госслужба ЧС Украины.

Напомним, в 13.40 3 мая на территории военного арсенала Минобороны Украины в Балаклее произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Проведена эвакуация местных жителей. Пожар ликвидируют около 500 работников ГСЧС и военных, привлечено более сотни единиц техники, включая два самолета и вертолет с водосливным устройством.

"По состоянию на 11.00 4 мая наблюдается незначительное тление двух отдельных очагов. Взрывов боеприпасов не наблюдается. В пределах технической зоны проводится тушение четырьмя пожарными танками ВСУ", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны Украины, пожар локализован, горение травы и взрывы не наблюдаются. В пятницу жители вернулись домой, транспортное сообщение возобновлено, осталось закрытым только воздушное пространство.

В радиусе 10 километров вокруг Балаклеи ограничено движение всех видов транспорта. Движение поездов через станцию "Балаклея" остановлено. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров.