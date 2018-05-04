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    Спасатели сообщают о двух очагах пожара в Балаклее

    Тема:

    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее (51)

    (обновлено: )5810
    По последним данным Госслужбы ЧС Украины, на территории бывшего арсенала Министерства обороны в Балаклее остается два очага пожара. Спасатели фиксируют тление в месте ЧП.
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    twitter.com-slobozhanyn l

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Незначительное тление двух отдельных очагов пожара продолжается на технической территории бывшего арсенала в Балаклее Харьковской области, взрывов боеприпасов не наблюдается, сообщает Госслужба ЧС Украины.

    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    twitter.com/gipsokobzon
    Невыученные уроки. Балаклея снова едва не взлетела на воздух

    Напомним, в 13.40 3 мая на территории военного арсенала Минобороны Украины в Балаклее произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Проведена эвакуация местных жителей. Пожар ликвидируют около 500 работников ГСЧС и военных, привлечено более сотни единиц техники, включая два самолета и вертолет с водосливным устройством.

    "По состоянию на 11.00 4 мая наблюдается незначительное тление двух отдельных очагов. Взрывов боеприпасов не наблюдается. В пределах технической зоны проводится тушение четырьмя пожарными танками ВСУ", — говорится в сообщении.

    По данным Минобороны Украины, пожар локализован, горение травы и взрывы не наблюдаются. В пятницу жители вернулись домой, транспортное сообщение возобновлено, осталось закрытым только воздушное пространство.

    В радиусе 10 километров вокруг Балаклеи ограничено движение всех видов транспорта. Движение поездов через станцию "Балаклея" остановлено. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров.

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    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
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