Невыученные уроки. Балаклея снова едва не взлетела на воздух

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг, 3 мая, возле города Балаклея Харьковской области вновь произошел пожар на крупнейшем в Украине складе боеприпасов. ЧП стало вторым по счету на этом объекте за последние два года.

Военные сообщили, что загорелась сухая трава на технической территории, которую готовили для обезвреживания остатков снарядов, оставшихся после предыдущего пожара, пишут РИА Новости.

Местные власти объявили частичную эвакуацию местных жителей, на въезде в город были установлены полицейские блокпосты, однако проезд в город в данный момент открыт. Также была проведена эвакуация военных, которых привлекали к работам по разминированию.

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К вечеру спасатели отчиталось о локализации основных очагов возгорания. По данным СМИ, взрывы прекратились. В результате инцидента пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В пятницу утром Минобороны заявило о ликвидации пожара в Балаклее. По данным ведомства, местным жителям уже ничего не угрожает, а хранилища боеприпасов находятся в безопасности.

Новое ЧП

В Минобороны Украины сообщили, что в зоне пожара зафиксировано около 40 взрывов боеприпасов.

"Было насчитано 40 разрывов боеприпасов, но интенсивность разрывов значительно уменьшилась, в разы", — заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк в эфире телеканала "112 Украина".

В локализации пожара были задействованы два танка, инженерная машина, восемь пожарных машин, разведывательный вертолет и самолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Гуцуляк также уточнил, что в зоне пожара нет действующих складов боеприпасов, взрываются снаряды, которые остались в земле после ЧП в 2017 году.

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В то же время СМИ со ссылкой на Минобороны озвучили свою версию случившегося. Ссылаясь на источники в Минобороны, телеканал "112 Украина" сообщил, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство. Произошел взрыв, начался пожар, который привел к серии взрывов боеприпасов.

Руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВС Украины Богдан Сенык в эфире телеканала заявил, что у него нет информации о наезде танка на взрывное устройство.

Без жертв и разрушений

Харьковская ОГА сообщила, что в связи с пожаром не требуется полная эвакуация жителей Балаклеи, эвакуируют только близлежащие к эпицентру пожара дома.

"Ситуация контролируется. Об эвакуации всего города речь не идет. Эвакуируют улицу Арсенальная и прилегающий к 65-му арсеналу частный сектор", — процитировала пресс-служба слова облгосадминистрации губернатора Харьковской области Юлии Светличной.

По ее словам, власти предпринимают все меры для обеспечения безопасности жителей.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, площадь пожара составила 35 гектаров. По поручению президента Украины к тушению пожара была привлечена авиация.

По данным полиции Украины, по периметру города после начала пожара были выставлены блокпосты, однако въезд в город остается свободным.

"Были расставлены блок-посты, обеспечивается охрана публичного порядка, въезд-выезд в Балаклею свободный", — заявила пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник в эфире телеканала "112 Украина".

Правоохранители также сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не произошло.

Ликвидация пожара

Вечером в четверг спасатели локализовали основные очаги возгорания,на отдельных участках продолжались работы по тушению.

В пятницу утром в Минобороны Украины сообщили о ликвидации пожара. По данным ведомства, местным жителям ничего не угрожает, а хранилища боеприпасов находятся в безопасности.

"По состоянию на 8.00 отсутствует горение травы на неразминированной площадке… Местным жителям ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Cейчас пожарные расчеты Вооруженных сил Украины и ГСЧС, четыре пожарных танка, две инженерные машины разграждения и другая пожарная техника осуществляют контрольные мероприятия на месте происшествия. Авиацией ГСЧС проводится контрольная проливка территории.

Официальной информации об открытии уголовного дела по факту пожара не поступало. Минобороны Украины сообщило, что на место событий направлены эксперты ведомства для выяснения причин ЧП.

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Предыдущий пожар на складах в Балаклее произошел в ночь на 23 марта 2017 года. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще пять человек пострадали. По данным Минобороны Украины, пожар уничтожил 70% боеприпасов, которые хранились на складе. Тогда из-за пожара была объявлена эвакуация местных жителей, закрыто воздушное пространство для полетов авиации. По версии следствия, зажигательную смесь на территорию артскладов сбросили беспилотные летальные аппараты.