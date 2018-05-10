В Днепре в заброшенном здании нашли останки тел трех человек

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Днепре на месте пожара спасатели обнаружили останки трех тел, сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

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Сообщение о пожаре спасатели получили 9 мая в 22:28. Очаг находился в середине одноэтажной заброшенной деревянной постройки.

На месте пожара были обнаружены останки трех неизвестных лиц, также пострадал один человек, который был госпитализирован.

Ориентировочно, в сооружении находились бездомные, огнем уничтожены деревянные поддоны и личные вещи (матрасы, одежда) на площади 15 м.кв.

Пожар был ликвидирован в 23:50. Данные о неизвестных и причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар на ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", где произошло возгорание в отложении титановой губки.