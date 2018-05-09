Пожар произошел на объекте повышенной опасности в Запорожье

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Спасатели ликвидировали пожар на ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", где произошло возгорание в отложении титановой губки, угрозы для окружающей среды нет, сообщает местное интернет-издание 061.ua.

В 15.40 вторника, 8 мая, пожарным поступила информация о том, что на "ЗТМК" произошло самовозгорание отложений титановой губки в неэксплуатируемом туннеле на площади 1 кв. м.

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"Поскольку это объект повышенной опасности, на место происшествия выехало 8 пожарных автомобилей и 37 человек личного состава ГУ ГСЧС в Запорожской области", — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 16.10. В результате происшествия пострадавших нет, угроза окружающей среде отсутствует.

По факту происшествия ведется следствие.

Напомним, ранее были озвучены три версии недавнего пожара на военных складах в Балаклее Харьковской области.