Спасатели предупреждают о затоплении дорог в Сумской области

Денис Фомин в Facebook

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Сумской области из-за подтоплений произойдет нарушение транспортного сообщения, сообщает в пятницу Госслужба ЧС Украины.



Поднятие воды до опасных отметок прогнозируется в русле реки Сейм.

"По данным Укргидрометцентра, 4-5 мая на Верхнем Днепре на участке Лоев-Неданчичи, Десне ниже Розлет (Черниговская область) будет сохраняться, а на Сейме (Сумская область) ожидается превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, обтоплення, частичное затопление приречных территорий и объектов)", — говорится в сообщении спасателей.

