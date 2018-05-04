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    Спасатели предупреждают о затоплении дорог в Сумской области

    Тема:

    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (43)

    (обновлено: )27
    Госслужба ЧС Украины информирует о регионах, которые страдают от весеннего паводка. Из-за мощных подтоплений в Сумской области прогнозируется нарушение местного транспортного сообщения, частичное затопление приречных территорий и объектов.
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    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Сумской области из-за подтоплений произойдет нарушение транспортного сообщения, сообщает в пятницу Госслужба ЧС Украины.

    Поднятие воды до опасных отметок прогнозируется в русле реки Сейм.

    "По данным Укргидрометцентра, 4-5 мая на Верхнем Днепре на участке Лоев-Неданчичи, Десне ниже Розлет (Черниговская область) будет сохраняться, а на Сейме (Сумская область) ожидается превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, обтоплення, частичное затопление приречных территорий и объектов)", — говорится в сообщении спасателей.

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