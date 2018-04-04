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    Спасатели назвали регионы Украины, которые затопит следующими

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    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (29)

    (обновлено: )36201
    По данным Госслужбы ЧС Украины уровень воды повышается в реках Волынской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской и других областей. Есть угроза затопления причалов морского порта в Рени.
    Наводнение в Вилково
    Павло Бойченко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Украине 4-6 апреля ожидается дальнейший подъем уровней воды на водоемах из-за весеннего половодья в течение 4 — 6 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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    На сайте Госслужбы приводится список регионов, где сохраняется угроза затопление:

    — на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (Ратновский р-н Волынской обл.);

    — на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.);

    — на реке Дунай в городе Вилково (Одесская обл.) будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см.

    — на остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см.

    Кроме того, спасатели отмечают, что ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.

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    На реках Луганской области 4 апреля ожидается дальнейший подъем уровня воды на 0,3-0,8 м за сутки и увеличения слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов, близко расположенных к городу Деркул.

    4 — 6 апреля на реке Выжевка — пгт Старая Выжевка (Волынская область) ожидается продолжение повышения уровней воды интенсивностью 1-3 см за сутки.

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