Спасатели назвали регионы Украины, которые затопит следующими

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Украине 4-6 апреля ожидается дальнейший подъем уровней воды на водоемах из-за весеннего половодья в течение 4 — 6 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

На сайте Госслужбы приводится список регионов, где сохраняется угроза затопление:

— на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением пойменных территорий и достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (Ратновский р-н Волынской обл.);

— на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.);

— на реке Дунай в городе Вилково (Одесская обл.) будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см.

— на остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см.

Кроме того, спасатели отмечают, что ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.

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На реках Луганской области 4 апреля ожидается дальнейший подъем уровня воды на 0,3-0,8 м за сутки и увеличения слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов, близко расположенных к городу Деркул.

4 — 6 апреля на реке Выжевка — пгт Старая Выжевка (Волынская область) ожидается продолжение повышения уровней воды интенсивностью 1-3 см за сутки.