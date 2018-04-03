Наводнение и праздник в Чернигове. Фотофакт

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Ряд улиц в Чернигове страдают от подтопления приусадебных участков и подвальных помещений, подтопленными остаются 129 домохозяйств, сообщает во вторник пресс-служба ГСЧС в регионе.

"Чернигов по ул. Гончая и садовое общество "Заречье" водами реки Стрижень подтоплено 74 домохозяйства (5 жилых домов). Личным составом ГСЧС временно отселены 7 человек и с помощью плавсредств из подтопленных дачных участков выведены 16 человек. Наблюдается спад уровня воды", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Подтоплены десятки домов. Оперативные кадры из Чернигова

Очевидец Виктор Кошмал выложил ряд фото подтопленных домов, сопроводив их описанием: "Проблемы весенних вод р.Стрижень в Чернигове".

На одном из снимков возле дома можно увидеть украшенную новогодними игрушками елку (см. главное фото).