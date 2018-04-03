После аномальной зимы - катастрофическая весна. Украина идет под воду

ГУ ДСНС у Полтавській області

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Сумская область: люди в лодках

Одна из самых сложных ситуаций с подтоплением — в Ахтырке, где в результате интенсивного таяния снега 2 апреля резко поднялся уровень воды в одноименной реке. Также, по данным СМИ, прорвало защитное сооружение вблизи села Вербное Ахтырского района, которое в 5 км выше Ахтырки.

В итоге на 11 улицах Ахтырки затопило 400 жилых домов. Подъем уровня воды составил 40 см, местами — 80 см. Спасатели уже эвакуировали из населенного пункта 65 человек, из которых четырех человек преклонного возраста госпитализировали. При этом уровень воды поднялся настолько, что люди перемещаются по затопленным улицам на лодках.

Энергетики также были вынуждены обесточить 10 трансформаторных подстанций в прибрежных зонах местной реки. По информации "Сумыоблэнерго", без электроснабжения остались 968 бытовых потребителей. Для борьбы с наводнением даже разрушили объездную дорогу вокруг города. По словам мэра Игоря Алексеева, дорогу перерыли, и благодаря тому, что вода пошла на поля, ее уровень значительно снизился.

В области остаются подтопленными газовые сети, в Ахтырке газоснабжение отключено. По информации Сумского областного управления водных ресурсов, последний раз такие паводки в регионе были в 2010 и 2013 годах. Что касается Сум, здесь по информации городских спасателей, уровень воды поднялся на 3 см. Зато есть участки дорог, которые стали непроезжими, в частности, для электрического транспорта. Также паводок повредил дороги местного и регионального значения. Как сообщают региональные СМИ, от непогоды пострадал участок дороги на промежутке "Сумы – Прилуки – Киев". Неподалеку г. Ромны вдоль дороги образовался ров глубиной около 1-1,5 м.

0542.ua Внезапное наводнение повредило часть дороги национального значения «Сумы-Ромны-Прилуки»

Чернигов: затопленный облцентр

В Чернигове ситуация не лучше. Вследствие разлива реки Стрижень в областном центре затопило 144 домохозяйства, а вода подступила к десяткам домов. Были открыты шлюзы на дамбе, но вода не успевает проходить по ним.

Согласно информации пресс-службы городского совета, отселено уже 7 человек, чьи дома наиболее пострадали от разлива реки. Полиция в свою очередь взяла под охрану подтопленные дома, чтобы не допустить мародерства.

Наряду с этим река Стрижень смыла много мусора и хлама с прибрежной полосы. Все это впоследствии попадет в Десну. При этом спасатели отмечают, что риск затопления водами Десны в Чернигове наступает при достижении отметки в 681 см. По состоянию на сегодня – "есть запас" в 349 см. Вместе с тем, к началу мая ожидается подъем уровня воды в Десне в районе Чернигова до 660-700 сантиметров. В зоне риска – нижние места перелива: "Княжий град" и Речпорт. Могут пострадать также жилые районы Лесковицы, Кордовки и района Речного порта (Кавказ).

cheline.com.ua Наводнение в Чернигове

Местные власти, в свою очередь, оправдывают ситуацию тем, что потепление произошло слишком резко и никто не ожидал, что снег так быстро растает.

"Перед этим в пятницу (30 марта — ред.) днем проверили все водоприемники. Но никто не мог предположить, что в воскресенье (1 апреля — ред.) будет такая теплая погода, из-за чего произошло сильное таяние снега. Уровни воды по реке Стрижень поднялись примерно до метра", — заявил заместитель черниговского городского головы Андрей Черненко.

Одесская область: Дунай вышел из берегов

В результате потепления в Одесской области из берегов вышел Дунай, затопив уже третью часть городка Вилково — вода поднялась до отметки 181 см. Спасатели предупреждают, что ожидается подтопление половины территории населенного пункта. Между тем, жителям Вилково не привыкать. Город уже давно окрестили украинской "венецией".

Павло Бойченко Наводнение в Вилково

В Вилково были направлены отряды Нацполиции и Нацгвардии, развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Наряду с этим, пострадала и Одесса. Как писало РИА Новости Украина, шторм нанес ощутимый урон одесским пляжам: волны бьются о подпорные стены на доброй трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.

Луганская область: потоп в крупных районых

Масштабный паводок также начался в крупнейших районах Луганской области. Вода активно поднимается в Новопсковском и Старобельском районах, где реки Айдар и Каменка вышли из берегов. От подтопления страдают населенные пункты Осиново, Лисогоровка, Закотное (все — Новопсковский район), Хворостяновка и Балакировка (Старобельский район). В Осиново, где уровень паводка достиг 1-1,5 метра — патрульной полицией с обеих сторон перекрыто движение транспорта. В Лисогоровке вода поднялась на полметра.

Луганська обласна державна адміністрація Паводок на Луганщине

По последним данным, на полметра поднялась вода в Закотном, где сельсоветом также выставлены соответствующие посты. В Хворостяновке вода поднялась тоже на 50 см — проезд транспорта перекрыт. Паводок в 20 см зафиксирован в Балакировке, где дежурят патрульные полицейские. В Старобельском районе в результате закрыты шесть затопленных мостов.

Полтавская область: паводки везде

В Полтавской области больше всего страдают от паводка Миргород, Пирятин, Зеньков, Решетиловка, поселки Великая Богачка, Диканька, Котельва, Шишаки, а также Полтавский, Оржицкий, Лубенский, Миргородский, Диканский, Пирятинский, Котелевский, Лохвицкий, Зеньковский, Гребенковский, Гадячский и Чернухинский районы.

Сложная ситуация также и в областном центре. По данным спасателей, в городе затопило детский сад. По региону размыло дороги, на которых в итоге застряли машины скорой помощи.

0532.ua Наводнение в Полтаве

Сообщалось, что из-за интенсивного таяния снега вдоль дороги Полтава-Киев вода затопила проезжую часть. Отмечается, что в темное время суток на дороге сложно сориентироваться: водитель может получить гидроудар от соприкосновения машины с водой. Тем более автомобиль от удара может бросить в любую сторону.

тметим, что спасатели предупреждают — до 6 апреля в реках Украины уровень воды продолжит повышаться. В Луганской области уровень воды может достичь опасной отметки в поймах реки Деркул. Из-за этого возможно подтопление близлежащих поселков. Также поднятие воды прогнозируют на на левых притоках Среднего Днепра в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях и на реках бассейна Припяти, что грозит подтоплением на Волыни.

По данным материалов открытых источников интернет