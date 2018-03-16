И лавины, и наводнения. ГСЧС предупреждает украинцев о "сюрпризах" погоды

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В горах Закарпатской области в пятницу, 16 марта, сохраняется снеголавинная опасность, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 16 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.

При этом в горах Львовской и Ивано-Франковской областей умеренный уровень снеголавинной опасности.

Также синоптики предупреждают о подъемах уровней воды в притоках Припяти 16 марта 2018 года.

"По данным Укргидрометцентра, 16 марта на притоках Припяти, в пределах Житомирской области, ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями с выходом воды на поймы с последующим их затоплением", — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили о сильных морозах.