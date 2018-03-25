наверх
25.03.201812:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область

    38
    Руководство Управления Национальной полиции в Одесской области заявило, что полицейские готовы приступить к эвакуации жителей Вилково, препятствовать мародерству и обеспечить сохранность имущества горожан.
    Подтопления в Вилково Одесской области
    Фото bessarabiainform.com

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Уровень воды в Дунае превысил критическую отметку, река вышла из берегов в связи с таянием снега. От весенного паводка уже пострадал город Вилково, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

    Потоки воды в Оболонском районе Киева после прорыва воды
    Видео Ольга Богачевська
    По дворам текут реки: в Киеве после прорыва трубы залило Оболонь

    В Вилково (Килийский район Одесской области) уже направлены отряды Нацполиции и Нацгвардии, развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

    "Сейчас личный состав обеспечивает охрану общественного порядка возле объектов, требующих первоочередной защиты в случае ухудшения ситуации. Также осуществляется усиленное патрулирование с целью своевременного выявления подтопленных и разрушенных участков дорог, а также мест, где движение транспорта полностью или частично заблокировано", — проинформировал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

    Его подчиненные готовы приступить к эвакуации жителей Вилково, препятствовать мародерству и обеспечить сохранность имущества горожан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире