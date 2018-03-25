Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область

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КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Уровень воды в Дунае превысил критическую отметку, река вышла из берегов в связи с таянием снега. От весенного паводка уже пострадал город Вилково, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В Вилково (Килийский район Одесской области) уже направлены отряды Нацполиции и Нацгвардии, развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Сейчас личный состав обеспечивает охрану общественного порядка возле объектов, требующих первоочередной защиты в случае ухудшения ситуации. Также осуществляется усиленное патрулирование с целью своевременного выявления подтопленных и разрушенных участков дорог, а также мест, где движение транспорта полностью или частично заблокировано", — проинформировал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Его подчиненные готовы приступить к эвакуации жителей Вилково, препятствовать мародерству и обеспечить сохранность имущества горожан.