Айдар вышел из берегов: вода заливает Луганскую область

Фото Луганской областной военно-гражданской администрации

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Масштабный паводок начался в крупнейших районах Луганской области, сообщает военно-гражданская администрация региона.

"Вода активно поднимается в Новопсковском и Старобельском районах, где реки Айдар и Каменка вышли из берегов. От подтопления страдают населенные пункты Осиново, Лисогоровка, Закотное (все — Новопсковский район), Хворостяновка и Балакировка (Старобельский район). Так, в Осиново, где уровень паводка достиг 1-1,5 метра — патрульной полицией с обеих сторон перекрыто движение транспорта. В Лисогоровке вода поднялась на полметра", — говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации.

По последним данным, на полметра поднялась вода в Закотном, где сельсоветом также выставлены соответствующие посты. В Хворостяновке вода поднялась тоже на 50 см — проезд транспорта перекрыт. Паводок в 20 см зафиксирован в Балакировке, где дежурят патрульные полицейские.

Ранее сообщалось, что быстрое таяние снега в нескольких районах Полтавской области привело к значительному подтоплению частных домохозяйств, дорог, сельскохозяйственных угодий. В двух районах — Зиньковском и Котелевском — людей спасали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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