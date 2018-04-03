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    Айдар вышел из берегов: вода заливает Луганскую область

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    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (22)

    (обновлено: )13602
    Луганская военно-гражданская администрация сообщает, что вышли из берегов реки Айдар и Каменка. Вода поднимается в населенных пунктах Старобельского и Новопсковского районов.
    Паводок в Луганской области
    Фото Луганской областной военно-гражданской администрации

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Масштабный паводок начался в крупнейших районах Луганской области, сообщает военно-гражданская администрация региона.

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    "Вода активно поднимается в Новопсковском и Старобельском районах, где реки Айдар и Каменка вышли из берегов. От подтопления страдают населенные пункты Осиново, Лисогоровка, Закотное (все — Новопсковский район), Хворостяновка и Балакировка (Старобельский район). Так, в Осиново, где уровень паводка достиг 1-1,5 метра — патрульной полицией с обеих сторон перекрыто движение транспорта. В Лисогоровке вода поднялась на полметра", — говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации.

    По последним данным, на полметра поднялась вода в Закотном, где сельсоветом также выставлены соответствующие посты. В Хворостяновке вода поднялась тоже на 50 см — проезд транспорта перекрыт. Паводок в 20 см зафиксирован в Балакировке, где дежурят патрульные полицейские.

    Ранее сообщалось, что быстрое таяние снега в нескольких районах Полтавской области привело к значительному подтоплению частных домохозяйств, дорог, сельскохозяйственных угодий. В двух районах — Зиньковском и Котелевском — людей спасали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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