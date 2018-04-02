Бурлящие потоки воды заливают улицы Чернигова

Видео Чернігівська міська рада ЧМР

В Чернигове сложилась критическая ситуация из-за поднятия уровня воды в реке Стрижень, которая перекрыта дамбой.

По информации черниговского коммунального предприятия, которое контролирует состояние прохождения воды под дамбой, утром 2 апреля из-за высокого давления пришлось открыть шлюзы в пределах Чернигова. "Мы открыли шлюз на улицах Киевской и Береговой, но воды так много, что она идет через шлюз", — сказал руководитель предприятия "АТП-2528" Руслан Волок.

Смотрите также: Водители показали, как машины "плывут" по затопленной трассе Киев — Харьков

Он заявил, что коммунальщики проводят работы, чтобы вода быстрее попадала в русло Десны. Благодаря этим мерам удалось снизить уровень воды до 48 см (начальный уровень — 1,12 м). Проведена полная откачка воды в 15 частных домохозяйствах.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 43 человек в городе Ахтырка Сумской области из-за подтопления частных домов. По нескольким улицам города можно передвигаться только на лодке.

Смотрите также: Ночной ураган в Киеве: поломанные деревья, разбитые машины и балконы