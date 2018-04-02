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    Бурлящие потоки воды заливают улицы Чернигова

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    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (13)

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    Черниговские коммунальщики проводят работы, чтобы вода быстрее попадала в русло Десны. Благодаря этим мерам удалось снизить уровень воды до 48 см (начальный уровень - 1,12 м). Проведена полная откачка воды в 15 частных домохозяйствах.
    Видео Чернігівська міська рада ЧМР

    В Чернигове сложилась критическая ситуация из-за поднятия уровня воды в реке Стрижень, которая перекрыта дамбой.

    По информации черниговского коммунального предприятия, которое контролирует состояние прохождения воды под дамбой, утром 2 апреля из-за высокого давления пришлось открыть шлюзы в пределах Чернигова. "Мы открыли шлюз на улицах Киевской и Береговой, но воды так много, что она идет через шлюз", — сказал руководитель предприятия "АТП-2528" Руслан Волок.

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    Он заявил, что коммунальщики проводят работы, чтобы вода быстрее попадала в русло Десны. Благодаря этим мерам удалось снизить уровень воды до 48 см (начальный уровень — 1,12 м). Проведена полная откачка воды в 15 частных домохозяйствах.

    Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 43 человек в городе Ахтырка Сумской области из-за подтопления частных домов. По нескольким улицам города можно передвигаться только на лодке.

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