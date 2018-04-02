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    Фотоленты

    Полтавская область тонет: размытые дороги и подтопленные хозяйства

    (обновлено: )36920
    Наводнение в Полтавской области
    Наводнение в Полтавской области
    Наводнение в Полтавской области
    Наводнение в Полтавской области
    Наводнение в Полтавской области
    Наводнение в Полтавской области
    Наводнение в Полтавской области
    Наводнение в Полтавской области
    Наводнение в Полтавской области
    Наводнение в Полтавской области
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області

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    Быстрое таяние снега в нескольких районах Полтавской области привело к значительному подтоплению частных домохозяйств, дорог, сельскохозяйственных угодий. В двух районах — Зиньковском и Котелевском — людей спасали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    Паводок в Одесской области: вода подошла к подвалам – спецкор

    Больше всего страдают от паводка Миргород, Пирятин, Зеньков, Решетиловка, поселки Великая Богачка, Диканька, Котельва, Шишаки, а также Полтавский, Оржицкий, Лубенский, Миргородский, Диканский, Пирятинский, Котелевский, Лохвицкий, Зеньковский, Гребенковский, Гадячский и Чернухинский районы. Сложная ситуация также и в областном центре.

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    В течение суток подразделения ГСЧС 52 раза выезжали на вызовы, откачали более 12 000 тонн воды, сообщает местное издание Kolo News.

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