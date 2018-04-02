Полтавская область тонет: размытые дороги и подтопленные хозяйства

Быстрое таяние снега в нескольких районах Полтавской области привело к значительному подтоплению частных домохозяйств, дорог, сельскохозяйственных угодий. В двух районах — Зиньковском и Котелевском — людей спасали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего страдают от паводка Миргород, Пирятин, Зеньков, Решетиловка, поселки Великая Богачка, Диканька, Котельва, Шишаки, а также Полтавский, Оржицкий, Лубенский, Миргородский, Диканский, Пирятинский, Котелевский, Лохвицкий, Зеньковский, Гребенковский, Гадячский и Чернухинский районы. Сложная ситуация также и в областном центре.

Смотрите также: В Чернигове река вышла из берегов: дамба не справляется с талой водой

В течение суток подразделения ГСЧС 52 раза выезжали на вызовы, откачали более 12 000 тонн воды, сообщает местное издание Kolo News.