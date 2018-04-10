КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Киевской области после потепления оказалась затопленной дамба между реками Десна и Десенка. Об этом сообщает сценарист Александр Данковский и публикует в своем Facebook фото с места события.

Фото со страницы Александра Данковского в facebook Под Киевом затопило дамбу между реками

"Это – дамба между Десной и Десенкой. Обычно, чтобы перетащить через нее лодку, приходится попотеть: метра полтора от уровня воды вверх до дороги, потом столько же вниз. Сейчас потоки перехлестывают через дорожное полотно, вода в Десне стоит выше дороги, в Десенке – ниже. И прибывает, судя по моим наблюдениям", — комментирует увиденное Данковский.

Некоторые водители и велосипедисты все же ездят по дамбе, несмотря на подтопление.

В Чернигове из-за разлива реки Стрижень в начале апреля было подтоплено несколько улиц.