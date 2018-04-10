наверх
10.04.201816:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.03- 0.04
  • EUR31.84- 0.12
Рубрики
Ещё
    Общество

    Под Киевом затопило дамбу между реками

    (обновлено: )7510
    После потепления оказалась затопленной дамба между реками Десна и Десенка. Некоторые водители и велосипедисты все же ездят по дамбе, несмотря на подтопление.
    Под Киевом затопило дамбу между реками
    Фото со страницы Александра Данковского в facebook

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Киевской области после потепления оказалась затопленной дамба между реками Десна и Десенка. Об этом сообщает сценарист Александр Данковский и публикует в своем Facebook фото с места события.

    Фото со страницы Александра Данковского в facebook
    Под Киевом затопило дамбу между реками

    "Это – дамба между Десной и Десенкой. Обычно, чтобы перетащить через нее лодку, приходится попотеть: метра полтора от уровня воды вверх до дороги, потом столько же вниз. Сейчас потоки перехлестывают через дорожное полотно, вода в Десне стоит выше дороги, в Десенке – ниже. И прибывает, судя по моим наблюдениям", — комментирует увиденное Данковский.

    Некоторые водители и велосипедисты все же ездят по дамбе, несмотря на подтопление.

    В Чернигове из-за разлива реки Стрижень в начале апреля было подтоплено несколько улиц. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Подтопление в Вилково
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии