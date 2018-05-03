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    Возле Полтавы горит городская свалка

    (обновлено: )3310
    Пожар начался вечером в среду на свалке в селе Макуховка и продолжается до сих пор. По данным ГСЧС, в настоящее время он локализован, идет его ликвидация.
    Пожар на полтавской городской свалке
    ГУ ГСЧС В Полтавской области

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Пожар на свалке твердых бытовых отходов в Полтавской области продолжается второй день, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    По данным ведомства, пожар вспыхнул в среду вечером в селе Макуховка возле областного центра.

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    "Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 50 квадратных метров. Пожар был локализован в 19.20. Сейчас ликвидация пожара продолжается", — говорится в сообщении.

    ГУ ГСЧС В Полтавской области
    Пожар на полтавской городской свалке

    Пострадавших в результате пожара нет, причины возгорания устанавливаются.

    Это не первый пожар на городской свалке. Аналогичный случай произошел в конце марта.

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