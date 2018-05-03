Возле Полтавы горит городская свалка

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Пожар на свалке твердых бытовых отходов в Полтавской области продолжается второй день, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в среду вечером в селе Макуховка возле областного центра.

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"Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 50 квадратных метров. Пожар был локализован в 19.20. Сейчас ликвидация пожара продолжается", — говорится в сообщении.

ГУ ГСЧС В Полтавской области Пожар на полтавской городской свалке

Пострадавших в результате пожара нет, причины возгорания устанавливаются.

Это не первый пожар на городской свалке. Аналогичный случай произошел в конце марта.