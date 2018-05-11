Под Киевом утонул шестилетний ребенок

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Шестилетний мальчик утонул во время купания в озере в Киевской области, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

Инцидент произошел в четверг, 10 мая, в Бородянском районе в садовом товариществе "Шулявка". По словам отца мальчика, один из его сыновей исчез после купания в водоеме.

Очевидцы сообщили, что мальчик купался в озере вместе с двумя братьями. Они заметили, что младший брат пропал, самостоятельно найти ребенка они не смогли.

Прибывшие на место спасатели совместно с представителями Нацполиции обследовали береговую полосу и прилегающую территорию. Тело ребенка нашли водолазы в озере в пятницу, 11 мая, около 10:00 и передали его на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Закарпатье мужчина утонул, купаясь в аквапарке.