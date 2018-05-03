Пожар на заводе автошин в Белой Церкви потушен

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Спасатели ликвидировали возгорание на складах с резинотехническими изделиями в городе Белая Церковь Киевской области, в результате пожара пострадали два человека, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ведомства, в четверг в 17.34 поступило сообщение о возгорании в складском помещении размером 20х150 метров.

"В 18.25 пожарные локализовали пожар на площади 1 тысяча квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, в результате пожара пострадали два человека, вероятно, работники складов.

Госслужба по ЧС сообщила, что в 20.40 спасатели потушили пожар на складах в Киевской области.