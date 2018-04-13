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    ГСЧС сообщила о масштабах пожара на одесском пляже

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    По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в одноэтажном здании кафе, расположенного на пляже в Киевском районе Одессы, поступило в 10.55.
    На пляже в Одессе горит ресторан, огонь распространяется на лодочную станцию
    Думская.net

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Спасатели тушат крупный пожар в кафе на одном из пляжей Одессы, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

    На пляже в Одессе горит ресторан, огонь распространяется на лодочную станцию
    Думская.net
    Масштабный пожар на одесском пляже: пылают ресторан и лодочная станция

    По данным ведомства, сообщение о пожаре в одноэтажном здании кафе, расположенного на пляже в Киевском районе Одессы, поступило в 10.55.

    "В 11.57 пожар площадью 500 квадратных метров был локализован, проводится разборка и проливка конструкций. Продолжается ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

    К тушению огня привлечены 45 человек личного состава и десять единиц техники.

    Ранее СМИ сообщали, что в Одессе на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана горит ресторан "Песок".

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