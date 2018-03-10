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    ЛГБТ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    ЛГБТ-марш в Киеве
    В "Марше равенства" в Киеве участвовали 2,5 тыс человек - полиция
    12:10 18.06.2017
    223"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    В Киеве прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества. Согласно информации пресс-службы полиции Киева, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек.
    Хакеры оставили угрозы на сайте ЛГБТ-движения за день до марша в Киеве
    19:18 17.06.2017
    368"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Согласно информации, неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.
    Празднование разрешения на однополые браки в Тайване
    Празднование разрешения на однополые браки в Тайване 
    18:39 25.05.2017
    116
    В Тайване ЛГБТ-сообщество празднует введение разрешения на однополые браки. Марш в поддержку такого решения прошел в столице - городе Тайпее.
    Драка на ЛГБТ-марше в Харькове, 17 мая 2017
    В ходе драки на ЛГБТ-марше в Харькове пострадали двое полицейских
    09:13 18.05.2017
    745"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    В полиции подтвердили, что в среду вечером в Харькове около 30 молодых людей в масках и балаклавах сорвали акцию ЛГБТ-сообщества. Патрульные попытались уладить ситуацию, но возникла потасовка.
    Цвета ЛГБТ: украинцы шутят над инсталляцией Арки Дружбы народов. Лучшие фотожабы 
    13:15 27.04.2017
    2026"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Пользователи соцсетей отметили, что данная раскраска напоминает цвета флага ЛГБТ.
    Марш противников ЛГБТ-парада в Киеве
    Против Марша геев вышли 50 молодчиков с дубинками и свастикой – спецкор
    15:22 12.06.2016
    1266"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    В столице завершился Марш равенства, однако сразу после этого группа агрессивно настроенных молодых людей принялись конфликтовать с представителями правоохранительных структур, сообщила спецкор радиостанции Голос Столицы Елена Чиченина.
    Марш противников ЛГБТ-парада в Киеве
    Файерное шествие противников ЛГБТ-парада в Киеве 
    14:55 12.06.2016
    1554"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Молодые люди спортивного телосложения колоннами после окончания ЛГБТ-марша в Киеве двинулись с ул. Пушкинской к метро "Льва Толстого". В руках некоторых из них зажжены файеры, парни кричат оскорбления в сторону полицейских и представителей ЛГБТ.
    Контрсобрание после гей-парада в центре Киева. Видео
    Контрсобрание после гей-парада в центре Киева 
    14:14 12.06.2016
    819"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Противники ЛГБТ-марша в Киеве не расходятся, несмотря на то, что участники мероприятия под усиленной охраной покинули место его проведения. Они выкрикивают нецензурные слова.
    Массовый гей-парад в Киеве с высоты птичьего полета. Видео
    Массовый гей-парад в Киеве с высоты птичьего полета 
    13:06 12.06.2016
    1770"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Полиция предприняла беспрецедентные меры безопасности для проведения ЛГБ-парада в Киеве. По данным правоохранителей, в нем приняли участие около 1500 человек.
    ЛГБТ-марш в Киеве: возмущенные радикалы зажгли файеры. Видео
    ЛГБТ-парад в Киеве: возмущенные радикалы зажгли файеры 
    12:49 12.06.2016
    625"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Молодые люди спортивного телосложения колоннами после окончания ЛГБТ-марша в Киеве двинулись с ул. Пушкинской к метро "Льва Толстого". В руках некоторых из них зажжены файеры, парни кричат оскорбления в сторону полицейских и представителей ЛГБТ.
    Задержание на ЛГБТ-марше в Киеве
    Спецкор: на Марше равенства полиции было подавляющее большинство
    12:24 12.06.2016
    367"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    В Киеве прошел Марш равенства. Специальный корреспондент Голоса Столицы Елена Чиченина с места событий сообщила, что в колонне было немало иностранцев, а полиция и силовики оцепили активистов двойным кольцом охраны.
    ЛГБТ-марш в Киеве
    Марш равенства в Киеве: сотни участников и тысячи полицейских 
    11:06 12.06.2016
    557"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Марш равенства в поддержку расширения прав представителей нетрадиционной ориентации завершился в Киеве без серьезных инцидентов, около 50 человек задержаны, сообщает полиция.
    Задержание активного противника гей-парада в Киеве. Видео
    Задержание активного противника гей-парада в Киеве 
    10:20 12.06.2016
    2750"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    В центре Киева возле парка Шевченко стартовал Марш равенства. Мероприятие охраняет беспрецедентное количество полицейских и бойцов Национальной гвардии. До начала произошло задержание ярого противника сегодняшнего марша.
    В ЛГБТ-марше принимает участие народный депутат Сергей Лещенко
    За минуты до ЛГБТ-марша. Ситуация в центре Киева 
    09:52 12.06.2016
    1676"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Правоохранители усилили охрану общественного порядка в центре Киева, где запланировано проведение "Марша равенства", передает корреспондент РИА Новости.
    Парад равенства в Польше собрал рекордное число участников
    Парад равенства в Польше собрал рекордное число участников 
    09:28 12.06.2016
    325"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    В Польше прошел 16-й Марш равенства, девиз которого в этом году "Равные права - наше общее дело". Он прошел в субботу в Варшаве - старт был у Дворца культуры и науки.
    Радужный флаг на гей-параде
    Гей-парад в Киеве 12 июня: равноправие или извращение?
    19:52 10.06.2016
    15594"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Против проведения гей-парада в Киеве выступили не только киевляне и радикалы, но и представители церквей. Тем не менее, желая понравиться западным партнерам, украинские власти предпочитают закрывать глаза на очевидное возмущение общественности.
    Участников ЛГБТ-фестиваля в Киеве. Архивное фото
    Спецпосланник США примет участие в ЛГБТ-фестивале в Киеве
    00:44 01.06.2016
    219"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    В Киеве специальный посланник США по правам ЛГБТ-сообщества Рэнди Берри проведет встречи с "различными гражданскими организациями и официальными лицами", а также примет участие в украинском фестивале представителей сексуальных меньшинств.
    Митинг ЛГБТ-активистов. Архивное фото
    Послы западных стран примут участие в ЛГБТ-марше в Киеве
    16:38 17.05.2016
    546
    Совместное заявление 13 послов опубликовано на сайте посольства США в Украине и приурочено к Международному дню против гомофобии и трансфобии. Они просили "всех украинцев уважать право своих сограждан на мирные собрания".
    Марш против однополых браков в Хмельницком. Видео
    Марш против однополых браков в Хмельницком 
    09:17 16.05.2016
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    Шествие в защиту семейных ценностей состоялось в Хмельницком, в нем приняли участие около 5 тысяч человек. В центре города также прошли общий молебен и сбор подписей с требованием сохранить семейные ценности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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