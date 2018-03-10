В столице завершился Марш равенства, однако сразу после этого группа агрессивно настроенных молодых людей принялись конфликтовать с представителями правоохранительных структур, сообщила спецкор радиостанции Голос Столицы Елена Чиченина.
Молодые люди спортивного телосложения колоннами после окончания ЛГБТ-марша в Киеве двинулись с ул. Пушкинской к метро "Льва Толстого". В руках некоторых из них зажжены файеры, парни кричат оскорбления в сторону полицейских и представителей ЛГБТ.
Молодые люди спортивного телосложения колоннами после окончания ЛГБТ-марша в Киеве двинулись с ул. Пушкинской к метро "Льва Толстого". В руках некоторых из них зажжены файеры, парни кричат оскорбления в сторону полицейских и представителей ЛГБТ.
В Киеве прошел Марш равенства. Специальный корреспондент Голоса Столицы Елена Чиченина с места событий сообщила, что в колонне было немало иностранцев, а полиция и силовики оцепили активистов двойным кольцом охраны.
В центре Киева возле парка Шевченко стартовал Марш равенства. Мероприятие охраняет беспрецедентное количество полицейских и бойцов Национальной гвардии. До начала произошло задержание ярого противника сегодняшнего марша.
Против проведения гей-парада в Киеве выступили не только киевляне и радикалы, но и представители церквей. Тем не менее, желая понравиться западным партнерам, украинские власти предпочитают закрывать глаза на очевидное возмущение общественности.
В Киеве специальный посланник США по правам ЛГБТ-сообщества Рэнди Берри проведет встречи с "различными гражданскими организациями и официальными лицами", а также примет участие в украинском фестивале представителей сексуальных меньшинств.
Совместное заявление 13 послов опубликовано на сайте посольства США в Украине и приурочено к Международному дню против гомофобии и трансфобии. Они просили "всех украинцев уважать право своих сограждан на мирные собрания".
Шествие в защиту семейных ценностей состоялось в Хмельницком, в нем приняли участие около 5 тысяч человек. В центре города также прошли общий молебен и сбор подписей с требованием сохранить семейные ценности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".