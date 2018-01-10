В Хмельницкой области пытались убить полицейского. Он в реанимации

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области напали с ножом на участкового. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Facebook.

"Полиция задержала 22-летнего местного жителя за нападение с ножом на участкового. Работник полиции находится в реанимации в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Сумах задержали мужчину, набросившегося с ножом на работников ресторана в центре города.