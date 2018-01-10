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    В Хмельницкой области пытались убить полицейского. Он в реанимации

    (обновлено: )14210
    По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области напали с ножом на участкового. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Facebook.

    "Полиция задержала 22-летнего местного жителя за нападение с ножом на участкового. Работник полиции находится в реанимации в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что по факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в Сумах задержали мужчину, набросившегося с ножом на работников ресторана в центре города.

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