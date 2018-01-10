Найдено орудие убийства. Ноздровской нанесли более 10 ударов ножом

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Убийца нанес правозащитнице Ирине Ноздровской не менее десяти ударов ножом. Найдено орудие убийства.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции — начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

"Это не просто нож, это определенный предмет, который используется в хозяйстве и который был обнаружен в русле реки", — цитирует УНИАН Аброськина.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос о количестве ножевых ранений, нанесенных потерпевшей, начальник криминальной полиции отметил: "Я не могу вам говорить конкретное количество, которое было нанесено, но я могу сказать, что более десяти".

По словам Аброськина, подозреваемый в убийстве Юрий Россошанский не раскаивается в своих действиях, несмотря на собранные доказательства его вины.

Накануне Вышгородский районный суд Киевской области определил для Россошанского меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права выйти под залог.

Смотрите также: Отец Ноздровской обвинил подозреваемого Россошанского в убийстве мужчины

Буквально за час до начала судебного рассмотрения на сайте президента Украины была опубликована информация, что Петр Порошенко принял доклад руководства Национальной полиции о проведении расследования резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Он поблагодарил силовиков за оперативное раскрытие дела.

Читайте также: Убийство Ноздровской. Виновный признает и не признает своей вины

Напомним, что задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

Смотрите также: Под Киевом прощаются с Ноздровской. Появились фото