Убийство Ноздровской и качество расследования

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Следствие установило и задержало подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Во вторник, 9 января, подозреваемому изберут меру пресечения. Так, сторона обвинения будет просить для подозреваемого содержания под стражей. При этом по вменяемой задержанному статье альтернатива внесения залога не предусмотрена.

Подчеркнем, что официально имя подозреваемого в убийстве Ноздровской не называли. Однако, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что это близкий родственник Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года совершил ДТП, результатом которого стала смерть сестры Ирины. Напомним, что именно Ноздровская впоследствии вела это дело и добилась того, что в мае 2017 года Дмитрия Россашанского приговорили к семи годам тюрьмы.

По словам Шкиряка, подозреваемый в совершении преступления не раскаивается. Советник добавил, что у следствия есть "безупречные доказательства" причастности задержанного к убийству правозащитницы. По словам Шкиряка, подозреваемый дал показания, во время следственного эксперимента указал на место совершения преступления, место сокрытия тела погибшей и рассказал, каким образом было совершено убийство. Данную информацию подтвердил и первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Отметим, Ноздровская исчезла 29 декабря, а уже 1 января женщину нашли мертвой. После проведенных следственных действий в понедельник вечером правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве юристки. В то же время адвокаты семьи Ирины Ноздровской говорят, что правоохранители задержали "не того".

О ходе расследования резонансного дела и достаточно ли хорошо сработало следствие, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Департамента коммуникаций Министерства внутренней дел Артем Шевченко.

Чи є останні нові деталі?

— Добрий день, одразу хочу попередити: про всі деталі не дізнаєтесь, тільки про ті, що дозволені законодавством і слідством. Нічого нового особливо немає, окрім того, що обиратиметься запобіжний захід. Слідчим дуже потрібні ще результати декількох експертиз. Слідчі дії тривають, тобто, слідство ще не завершено – це треба дуже чітко розуміти. І тільки після прийняття слідчим суддею рішення про обрання запобіжного заходу, винесення цієї судової ухвали керівництво Нацполіції готове буде щось більше розказати в межах дозволеного законодавством формату, можливо, якогось міні-брифінгу чи розширеного коментаря.

Щось про пошукові роботи можете розповісти?

— Вони тривають. Вони активно тривають.

Щодо інформації, яку повідомив Шкіряк і Аброськін, наскільки можна на довіряти цим данним?

— Заступник голови Нацполіції очолює кримінальну поліцію нашої країни і безпосередньо сам очолював проведення таких активних слідчих дій протягом тижня, незважаючи на всі святкові дні. Тому я не бачу підстав не довіряти його словам і тому, що він говорить.

Адвокат родини Ноздровської скептично оцінив затримання підозрюваного, каже, що затримали не того. Як Ви можете це прокоментувати?

— Коментарі можуть бути тільки загального характеру. Коли скоюється злочин, очевидно, є дві сторони – одна вірить у винуватість, інша не вірить, одна захищається, інша пред’являє обвинувачення. Це нормальний юридичний процес. У суді всі докази слідства будуть оцінені. Адвокати та потерпілі і адвокати підозрюваного матимуть змогу в суді відкрито висловлювати свою позицію, а суд як верховний арбітр винесе рішення, чия сума аргументів і здобутих доказів є більш переконливою, як, власне кажучи, і всі, хто будуть присутні на цьому, сподіваюсь, відкритому судовому розгляді з обрання запобіжного заходу, а потім, після завершення слідства і безпосередньо слухання справи по суті.

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Поліцейські швидко відпрацювали. Але ми бачимо багато нарікань, мовляв, занадто швидко знайшли підозрюваного. Є певні контраргументи?

— У нас взагалі говорять, що поліція завжди погана. Це не так. Очевидно, що той, хто бажає побачити в діях поліції лише негатив, той і робить всі ці докори і закиди. Щоб б поліція не робила – розкривала злочини, не розкривала злочини, їм все одно буде погано. Так що ми по-філософські ставимось до цього. Є такі надмірно емоційні люди, які обрали своїм або покликанням, або професією постійну критику 24 години на добу сім днів на тиждень 365 днів на рік. Ми на таких людей особливо не зважаємо, але все-таки закликаємо людей притомних, з критичним способом мислення адекватно оцінювати бажання критикувати і нападати. Звісно, можна і до стовпа мати якісь претензії, але в даному випадку можна піти в суд, почути систему аргументів і побачити систему аргументів. Той, хто має вуха, хай іде в суд і почує систему доказів і аргументів, які будуть надані стороною обвинувачення у підтриманні процесуальним керівництвом і прокуратурою.

Поліція спрацювала доволі, на наше переконання, оперативно, доволі ефективно, а що буде з цією справою далі, давайте подивимось вже в суді. Ми поки що утримуємось від детальних коментарів по перебігу розслідування. Ми не будемо і не маємо права розкривати особу підозрюваного, саме ми як МВС і як Нацполіція. Той, хто хоче в цьому переконатись, будь ласка, хай іде в суд і переконується. Так само ми не будемо ані коментувати, ані розкривати тактику, послідовність, характер і результати проведення слідчих дій окрім тих, які будуть оголошені публічно в суді.

При этом адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз убежден, что лишь предоставленные в суде доказательства смогут пролить свет на то, виновен ли задержанный полицией в убийстве.

Маєте думку стосовно ефективності проведеної роботи правоохоронцями? Кажуть, що поліція працює довго – погано, працює швидко – теж погано. Як знайти золоту середину?

— Ви знаєте, легше критикувати когось, ніж робити самому. Ті, хто розкривають злочини, знають, яка це кропітка щоденна робота. Те, що затримали підозрюваного – це добре, але у мене як адвоката, одразу два питання: на чиїй ми стороні? Якщо б я захищав інтереси підозрюваного, у мене була б одна думка, якщо б я захищав інтереси потерпілих, це трошки інший підхід. Але в даному випадку я пересічний громадянин. Звичайно, добре, що знайшли підозрюваного, але потрібно подивитись на докази, які будуть представлені. І тут захисту підозрюваного треба буде спрацювати і бути в темі, тому що ми знаємо багато випадків, коли притягують у поліцію, вибивають покази, вимагають зізнання, ми знаємо справи Онопрієнка, 52 вбивства, скільки людей в тюрмі сиділо, відбувало покарання за його злочин і таке інше. Оскільки ця справа набула широкого розголосу, є дві версії: могли просто знайти першого ліпшого, хто підходить, і якимось чином змусити його визнати, і друге – знайшли злочинця, але потрібні докази. І ось тут аналіз доказів, звичайно, повинен бути професійним, треба подивитись, що представить сторона обвинувачення.

Якими мають бути докази, аби стовідсотково було зрозуміло, що підозрюваний дійсно винний?

— Є прислів’я «Не бійся суду, бійся судді». Яка конкретно суддя буде в даному випадку розглядати цю справу? Звичайно, що судову систему за один, два, три роки не переробиш, і той радянський рудимент залишився у 90% суддів. Вони розглядають справи з абсолютно обвинувальним ухилом, і в 99% випадків клопотання прокуратури задовольняють, не обтяжуючи себе особливо дослідженням доказів. При обранні міри запобіжного заходу на першому місці стоїть обґрунтованість підозри, тобто, які є докази того, що саме ця людина вчинила злочин. Але починають судді займатись крючкотворством і кажуть: а це не судове засідання по суті, доказування вини не є предметом цього розгляду, ми обираємо міру запобіжного заходу. Ось тут сторона захисту повинна наполягати на дотриманні закону. Треба обґрунтованість підозри, чи є якісь докази. Зазвичай, я питаю у слідчого, прокурора: скажи мені один, два, три докази, що саме ця людина вчинила злочин. Щодо цього випадку. Можливо, він зустрічався з нею, якісь докази цього, можливо, він перед цим їй телефонував, можливо, хтось їх бачив. Друге – у неї був відсутній верхній одяг, її речі. Якщо в нього вилучили або він покаже, де їх закопав, сховав, то це, звичайно, буде прямий доказ, тому що крім підозрюваного ніхто не знає, де цей одяг. У даному випадку результати білінгу, якщо він телефонував їй, можливо, є очевидці їх зустрічей незадовго до вбивства. Можливо, він назве знаряддя злочину, чим він вчинив вбивство, а експертиза доведе, що саме цим предметом було вчинено вбивство, то це буде прямий доказ.

А яке значення має зізнання і слідчий експеримент, про який нам казали?

— Зізнання, звичайно, має значення. Але просте зізнання без деталей вбивства нічого не варте, тому що всі покази підозрюваного на досудовому слідстві не є доказом по справі, згідно нашого сьогоднішнього КПК. А от якщо він при обранні міри запобіжного заходу підтвердить і детально розповість, де він її зустрів, як він її провів, навіть не похвилинно, а посекундно, яким чином він вчинив вбивство, куди відвіз тіло, як сховав і потім все це повторить при відтворенні на слідчому експерименті, і його покази повністю будуть збігатися з матеріалами справи, з протоколом огляду місця події, то це будуть прямі докази. А якщо його докази не підтверджуються об’єктивно… Сьогодні він дасть покази, завтра він відмовиться, прийде захисник, який щось тямить у цій справі, подивиться, що доказів немає, скаже: дурний ти, 63 стаття КПК, і давай помовчимо до тих пір, поки прокурор не надасть прямих доказів, що це ти вчинив. Звичайно, що суд обере йому арешт, тут немає навіть сумнівів в цьому, але ця справа потребує фахового розгляду як зі сторони обвинувачення, так і зі сторони захисту.

К слову, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия заявила, что дело об убийстве ее матери должен контролировать народ.

Юрист, адвокат Евгений Лосовский высказал мнение, что дело Ноздровской не раскроют без контроля общества.