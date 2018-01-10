Нам дали версию убийства Ноздровской, которую требовали активисты - юрист

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КИЕВ, 10 янв — РАИ Новости Украина. Официальная версия убийства резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской оставляет множество вопросов, заявил адвокат, экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

Накануне, 9 января, Вышгородский районный суд Киевской области определил для подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права выйти под залог.

"Не покидает убеждение, что нам дают ту версию, которую требовали активисты с самого начала. В расчете на то, что теперь общественный резонанс спадет. Сразу скажу — такая версия с местью семьи Россошанских имеет право на существование, но возникает очень много нестыковок, которые вызывают недоверие к работе "300 полицейских-спартанцев", которые ночами не спали, все Президенту докладывали. Это и способ убийства — в вечернее, насыщенное трафиком время с большой потерей крови, следы которой должны были остаться на остановке и по дороге, но почему-то не остались; и способ сокрытия тела — на плече через село к реке, и способ уничтожения одежды жертвы и убийцы — принести к себе домой и сжечь в печке…", — написал Старенький на своей странице в Facebook.

Такие действия, отмечает юрист, мог бы совершить "преступник без мозга и опыта", однако как бы он тогда не догадался бы, что "тело надо бросить именно в воду, чтобы уничтожить следы; надо раздеть жертву, чтобы убрать с нее идентифицирующие следы контакта с убийцей".

"У меня на этой почве мнение — или это он (Юрий Россошанский — Ред.), но происходило не так, как он рассказывает следствию (возможно, действовал не один, возможно, прикрывает кого-то), или это не он и пока самооговорил себя (что скоро станет очевидным). Очень похоже, что полиция Киевской области очень спешила снять с себя этот "президентский контроль" и вернуться к привычному ей ритму служебной жизни. Поэтому и оформили "по быстрячку" версию, которую от руководителя полиции Киевщины требовали активисты и ждал Президент", — добавил Старенький.

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Он также отмечает, что трудно себе представить, чтобы пожилой мужчина после инсульта "нес на плече тело жертвы на большое расстояние, кровь из которого лилась на дорогу (15 ножевых ранений), в раннее вечернее предновогоднее время; долго раздевает труп; перед этим ссорился на остановке с погибшей; долго убивал жертву и никто этого не слышал и не видел".

Facebook Сергея Старенького Комментарий Сергея Старенького об убийстве Ирины Ноздровской

"Кстати, позволю себе не согласиться с мнением экспертов-криминологов, о том, что тело демонстративно бросили на видном месте, чтобы продемонстрировать дерзость и чтобы его быстро нашли. Его же не нашли быстро, аж на третий день. И время было выбрано неудачно (это если предположить версию демонстративности), ведь новогодние праздники, и искать долго точно не будут. Тело бросили в воду. И только для того, чтобы уничтожить следы контакта тела с убийцей.

Поэтому думаю, что убийство было совершено продуманно, а не спонтанно. И там был не один убийца. И скорее всего, она (Ирина Ноздровская — ред.) была убита точно не на остановке. Предполагаю (по характеру ранений, отсутствию кровавого следа, состоянию тела), что ее могли определенное время где-то содержать и там издеваться. А потом привезти в автомобиле и сбросить в реку". — резюмировал экс-глава Пенитенциарной службы Украины.

Ранее сообщалось, что адвокаты дочери погибшей правозащитницы Анастасии Ноздровской также высказали ряд сомнений в причастности задержанного Юрия Россошанского к резонансному убийству.

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

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В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.