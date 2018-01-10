Хроника 9 января: арест обвиняемого по делу Ноздровской, ротации в Кабмине Польши

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 9 января, был арестован подозреваемый в убийстве правозащитницы Ноздровской, инструкторы из Британии начали готовить ВСУ к боевым действиям в городе, а в Нидерландах заморозили активы компаний Ахметова. Помимо этого скончался известный артист Михаил Державин. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Суд по делу Ноздровской: обвиняемый арестован без права на залог

Вышгородский районный суд Киевской области определил для подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права выйти под залог. Ранее Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом. При этом адвокат семьи Ирины Россошанской, сомневается в правдивости версии следствия.

В Одессе из-за кори продлили каникулы

Каникулы в одесских школах продлены до 22 января. Решение о продлении каникул было принято с целью "уменьшения контактов между детьми в возможный инкубационный период кори". Ежедневно в больницу в Одессе с корью поступает не менее 11 больных, в основном, дети в возрасте до 5 лет. Второй семестр в школах должен был начаться 15 января.

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Инструкторы из Британии начали готовить ВСУ к боевым действиям в городе

Британские инструкторы начали двухнедельный этап подготовки украинских военных правоохранителей, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны. В декабре минувшего года Минобороны Украины сообщало, что разработан проект закона о военной полиции. Законопроект предполагает, что военная полиция будет иметь более широкие права, чем существующая служба военного правопорядка в армии.

В Украине ускорилась инфляция в 2017 году

Инфляция в Украине в 2017 году (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) ускорилась до 13,7% по сравнению с инфляцией 12,4% в 2016 году, сообщает Государственная служба статистики. Инфляция в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем 2017 года ускорилась до 1% с 0,9%, зафиксированных месяцем ранее.

В Нидерландах заморозили активы компаний Ахметова

Суд Амстердама (Нидерланды) принял решение заморозить на территории страны активы группы компаний СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову. Суд вынес соответствующее решение 5 января в рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии (Кипр), который ранее наложил арест на активы Ахметова на сумму 820 миллионов долларов.

Россия ответил на биометрический контроль со стороны Украины

Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля, а именно не пускает автомобили с украинской регистрацией на свою территории. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк. Он отметил, что Госпогранслужба ожидает еще больше провокаций со стороны России, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

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Ротации в правительстве Польши

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, занявший эту должность в декабре минувшего года, принял решение о смене значительной части кабмина страны: четыре министра лишились своих должностей, два ведомства, которыми руководил премьер, получили новых шефов. Кроме того, появилось новое министерство, а судьба еще одного остается неясной.

Скончался знаменитый артист Михаил Державин

Народный артист России, старейший ведущий актер театра сатиры Михаил Державин скончался в среду на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в театре. "После продолжительной тяжелой болезни сегодня скончался народный артист России Михаил Державин", — сказал представитель театра. О дате прощания и похорон будет известно позже.

Именно 9 января 1932 года в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики обнаружен богатейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки. В этот же день в 2007 году был представлен первый iPhone.