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    Подозреваемый в убийстве Ноздровской признал вину - Аброськин

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (89)

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    По словам Вячеслава Аброськина, подозреваемому Юрию Россошанскмоу помогали в сокрытии преступления. "Люди не желали давать показания",- сказал замглавы Нацполиции Украины.
    Юрий Россошанский во время суда
    Sergei SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский полностью признал вину, но не раскаялся, сообщил на брифинге первый заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в среду.

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    "Я лично с ним беседовал, он (Россошанский — ред.) свою вину признает полностью. Он признал свою вину уже после того, как был задержан, под натиском улик", — сказал Аброськин на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

    При этом он добавил, что Россошанский во время следственного эксперимента продемонстрировал, как убивал Ноздровскую. Аброськин отметил, что подозреваемый лично ему сказал "я не раскаиваюсь и раскаиваться не буду, но вину свою признаю". По словам Аброськина, изначально семья Россошанских пыталась скрыть преступление.

    По данным Аброськина, экспертиза показала, что на теле убитой были обнаружены ДНК подозреваемого. Кроме того, по его словам, в реке водолазы нашли возможное орудие убийства, а также вещи и части мобильного телефона убитой. Кроме того, полиция изъяла записи камер наблюдения по маршруту движения Нозровской из Киева в село Демидов.

    Он отметил, что во время отработки версий убийства Ноздровской "очереди желающих" помочь следствию не было. "Люди не желали давать показания",- сказал он.

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    "Я не могу сказать конкретное количество ударов, которое было нанесено, но могу сказать, больше десяти",- сказал Аброськин. Он также не исключает, что Россошанским помогали в сокрытии преступления.

    Накануне, 9 января, Вышгородский районный суд Киевской области определил для Россошанского меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права выйти под залог.

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    Буквально за час до начала судебного рассмотрения на сайте президента Украины была опубликована информация, что Петр Порошенко принял доклад руководства Национальной полиции о проведении расследования резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Он поблагодарил силовиков за оперативное раскрытие дела.

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