Львовский полицейский лишился работы из-за бабушкиного подарка

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд оставил в силе решение Галицкого районного суда Львова, который в октябре 2017 признал работника полиции виновным в нарушении требований финансового контроля, сообщается на сайте прокуратуры Львовской области.

"Мужчина несвоевременно сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии — получении подарка от близкого родственника на сумму 262 тыс. гривен. Таким образом служащий совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное ч. 2 ст. 172-6 КУоАП", — говорится в сообщении.

В постановлении суда отмечается, что майор полиции Юрий Котоус получил от своей бабушки в подарок 10 тыс. долларов США, но не сообщил вовремя об этом подарке в соответствии с ч. 2 ст. 52 Закона.

Свою вину полицейский не признал, пояснив, что считал, что для внесения изменений у него есть 10 рабочих, а не календарных дней.

"В октябре Галицкий райсуд Львова признал его виновным и оштрафовал на 1,7 тыс. гривен. Решение апелляционного суда вступило в силу 1 декабря 2017 года. Кроме этого, мужчину уволили из органов Нацполиции в ноябре 2017 года", — отмечается в сообщении.

Ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что давление на антикоррупционные органы может серьезно повлиять на репутацию Украины, которую она создавала в течение последних нескольких лет.