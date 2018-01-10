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    Общество

    Львовский полицейский лишился работы из-за бабушкиного подарка

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    По информации прокуратуры Львовской области, майор полиции Юрий Котоус получил от своей бабушки в подарок 10 тысяч долларов США, но не сообщил вовремя об этом подарке.
    Патрульная полиция Львова. Архивное фото
    МВД Украины

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Апелляционный суд оставил в силе решение Галицкого районного суда Львова, который в октябре 2017 признал работника полиции виновным в нарушении требований финансового контроля, сообщается на сайте прокуратуры Львовской области.

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    "Мужчина несвоевременно сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии — получении подарка от близкого родственника на сумму 262 тыс. гривен. Таким образом служащий совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное ч. 2 ст. 172-6 КУоАП", — говорится в сообщении.

    В постановлении суда отмечается, что майор полиции Юрий Котоус получил от своей бабушки в подарок 10 тыс. долларов США, но не сообщил вовремя об этом подарке в соответствии с ч. 2 ст. 52 Закона.

    Свою вину полицейский не признал, пояснив, что считал, что для внесения изменений у него есть 10 рабочих, а не календарных дней.

    "В октябре Галицкий райсуд Львова признал его виновным и оштрафовал на 1,7 тыс. гривен. Решение апелляционного суда вступило в силу 1 декабря 2017 года. Кроме этого, мужчину уволили из органов Нацполиции в ноябре 2017 года", — отмечается в сообщении.

    Ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что давление на антикоррупционные органы может серьезно повлиять на репутацию Украины, которую она создавала в течение последних нескольких лет.

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