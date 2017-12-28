В центре Львова поймали нетрезвых полицейских

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В центре Львова прохожие засекли авто патрульных, которые были в нетрезвом состоянии. Служебный автомобиль, по словам очевидцев, несколько часов простоял на парковке, а когда сотрудники полиции вернулись, от них был запах алкоголя.

"Два человека в штатском, от которых был слышен запах спиртного, посадили пьяную женщину в это авто, на заднее сиденье. Вопрос, кто эта пьяная женщина, которая в какой-то момент вырвала у меня телефон, остался без ответа", – сообщает Игорь Зинкевич, ссылаясь на пользователей Варта-1 в Facebook.

Также свидетелям инцидента стало известно, что на стоянке – служебный автомобиль, приехавший из Луцка.

В патрульной полиции Львова также прокомментировали ситуацию: "Получили ориентировку от неравнодушных граждан и остановили данное транспортное средство. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он прошел осмотр на устройстве "Драгер", результат показал 0,69 промилле. Был составлен протокол за управление в нетрезвом состоянии".

Информацию о происшествии уже передали руководителям Волынской полиции.