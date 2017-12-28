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28.12.201715:22
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    Происшествия

    В центре Львова поймали нетрезвых полицейских

    (обновлено: )13
    Как отмечается, у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он прошел осмотр на устройстве "Драгер", результат показал 0,69 промилле. Был составлен протокол за управление в нетрезвом состоянии.
    В центре Львова поймали нетрезвых волынских копов
    Facebook: govarta1

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В центре Львова прохожие засекли авто патрульных, которые были в нетрезвом состоянии. Служебный автомобиль, по словам очевидцев, несколько часов простоял на парковке, а когда сотрудники полиции вернулись, от них был запах алкоголя.

    "Два человека в штатском, от которых был слышен запах спиртного, посадили пьяную женщину в это авто, на заднее сиденье. Вопрос,  кто эта пьяная женщина, которая в какой-то момент вырвала у меня телефон, остался без ответа", – сообщает Игорь Зинкевич, ссылаясь на пользователей Варта-1 в Facebook.

    Также свидетелям инцидента стало известно, что на стоянке – служебный автомобиль, приехавший из Луцка.

    В патрульной полиции Львова также прокомментировали ситуацию: "Получили ориентировку от неравнодушных граждан и остановили данное транспортное средство. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он прошел осмотр на устройстве "Драгер", результат показал 0,69 промилле. Был составлен протокол за управление в нетрезвом состоянии".

    Информацию о происшествии уже передали  руководителям Волынской полиции.

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