Наезд на полицейских во Львове. На всё просто закрывают глаза – спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Фестиваль "Вспышка Рождественской звезды" и Праздничное шествие звездочетов — такие мероприятия проходят в понедельник во Львове. Кроме того, на период рождественских праздников во Львове будут проходить десятки различных мероприятий, в частности, фестиваль вертепов и колядок. В планах на 8 января также Рождественская феерия "Колядки" и "Рождество в замке".

Однако не все так спокойно во Львове. Накануне женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения сбила патрульного полицейского. Во время задержания она совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а затем сбила второго и провезла его на капоте полкилометра.

Подробнее о ситуации в городе рассказал специальный корреспондент Голос Столицы из Львова Андрей Галицкий.

Що стосується інциденту, який стався вчора. Чи вдалось встановити особу жінки-водія, чи затримали її?

— Особу патрульним досить швидко вдалося встановити, хто є таким недобросовісним водієм у Львові. Виявилося, що це 26-річна львів'янка, і варто сказати, що вона вже неодноразово потрапляла в не досить приємні ситуації, її патрульні вже досить добре знають, і широко вона відома у Львові саме завдяки таким ганебним вчинкам — порушенням правил дорожнього руху. Вона досить часто виїжджає на смуги зустрічного руху або неправильно паркує автомобіль. І коли до неї приходять патрульні, у неї з ними постійно виникають якісь сварки, такі, як відбулася напередодні. Схожих випадків було, як мінімум, вже три. Тому патрульним вдалося дуже швидко з'ясувати, хто вона така. І в неділю її автомобіль, який знайшли на одному з подвір'їв у Львові, евакуювали на арештмайданчик, а сама жінка, вона тепер зобов'язана з'явитися до відділку поліції, пред'явити документи та спробувати забрати свій автомобіль.

facebook.com/lvivpolice Во Львове женщина на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских

Поліцейські про неї добре знають і досі не забрали права?

— Так, лишається невідомим, чому в неї продовжують залишатись права на руках, чому патрульні не реагують, не забирають документи. Можливо, останній кричущий випадок стане причиною, і патрульні заберуть в неї посвідчення водія. Тому що це мало статися, на мою думку, набагато раніше. І чому цього не відбулося — це вже більше питання до правоохоронних органів.

Що з патрульними поліцейськими, на яких вона скоїла наїзд? В якому вони стані?

— Вони отримали численні травми голови, рук та ніг, їх було госпіталізовано до лікарні. І зараз з ними працюють медики. Вони перебувають в лікарні під наглядом медиків.

Чи відкрито вже кримінальне провадження з цього інциденту? Яка відповідальність загрожує жінці-водію?

— Наразі кримінальне провадження ще не відкривали. Правоохоронні органи чекають, поки ця жінка з'явиться у відділку поліції, аби з нею переговорити і вже за цим фактом будуть надалі правоохоронці вирішувати, що далі робити.

Наскільки увага громадськості прикута до цього останнього інциденту і до того, що раніше відбувалося з цією жінкою?

— Наразі, якщо брати до уваги останню ситуацію, то такого широкого резонансу в Інтернеті ця справа не набула, тому що зараз — свята, і більше увага людей прикута саме до святкування. Багато людей роз'їхалося, поїхало зі Львова святкувати разом зі своїми родинами. А раніше, коли ця жінка втрапляла в такі ситуації, то це досить широкого розголосу набувало в Інтернеті. І загалом львів'яни вимагали позбавити її водійських прав або провести з нею якусь виховну бесіду. Однак мені достеменно невідомо, чи відбувалися такі дії. Однак, якщо вона продовжує чинити такі провокації, так би мовити, і далі, то можна говорити, що напевне, що правоохоронці так з нею ніяких розмов не вели.

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А тепер давайте перейдемо до культурної програми у Львові. Розкажіть, що за фестиваль "Спалах Різдвяної зірки" та святкова Хода звіздарів сьогодні відбуваються?

— Цей фестиваль вже сьогодні розпочався у Львові, це традиційний фестиваль для нашого міста — Хода, її ще називають Хода звіздарів. Сьогодні таким головним атрибутом цього дійства була героїчна зоря, з атрибутів воєнних артефактів, які були привезені нашими військовими із зони АТО. Це, я повторюся ще раз, традиційна хода для нашого міста. Кожного року вона відбувається у Львові. І відбулася вона і цього року о 13 годині, пройшла вона центральними вулицями міста, і на площі Ринок учасників цієї ходи зустрів міський голова Андрій Садовий, який привітав учасників і загалом усіх львів'ян з цьогорічними святами. І продовження цього дійства відбуватиметься ще сьогодні до вечора. Загалом щодо кількості учасників, то більше сотні львів'ян взяли участь у цій Ході звіздарів. А на вечір вже, традиційно кількість людей буде збільшуватися. Вони будуть доєднуватися до цього дійства. Там будуть відбуватися святкування вже за участі вертепів і щедрівок та колядок.

Министерство обороны Украины "Вспышка Рождественской звезды" во Львове

— Це також вже стає доброю традицією для нашого міста. Це третій фестиваль подібного роду, який відбувається у Львові. Учасники цього фестивалю співають різноманітні колядки, щедрівки, які були зібрані саме з народу, як колись в Україні загалом і на Західній Україні колядували, які були традиції на Різдво, все це розповідається в такому театральному дійстві. І загалом люди можуть познайомитися та побачити, саме приєднатися до цього святкування, побачити, як на Україні раніше святкували і що означало раніше Різдво саме для пересічних людей.

Львовские Ярмарки / Facebook Международный рождественский фестиваль во Львове

Що найцікавіше відбуватиметься у Львові найближчими днями?

— Звичайно, це такі традиційні заходи вже для нашого міста. Загалом, найцікавішим, напевне, для усіх — і для львів'ян, і для туристів, які в цей період завітають до міста Лева — це як раз є Різдвяний фестиваль, Фестиваль колядок та щедрівок, який відбуватиметься практично до Водохреща у Львові. Там будуть відбуватися різноманітні заходи, як я вже згадував, з колядками та щедрівками. Це дійство, яке дуже заворожує. І є цікавим як для дорослих, так і для дітей. Також можу порадити, аби обов'язково завітали і подивилися на театральне дійство від театру «Воскресіння», під назвою «Янголи спускаються на землю». Тут теж доволі яскраве дійство. Я би радив, якщо хто має змогу, або хто вже приїхав до Львова, обов'язково завітати та побачити це на власні очі.

Коли воно відбуватиметься?

— 7-8 та 9 січня — ці три дні це дійство буде відбуватися на площі Ринок. Саме «Янголи спускаються на землю» від театру «Воскресіння», від акторів театру «Воскресіння». Ці найближчі три дні, тобто ще сьогодні і завтра, це театральне дійство буде тривати. Тому ще раз раджу, завітайте, подивіться, вам обов'язково сподобається.

Напомним, ранее патрульная полиция Львова сообщила, что женщина на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских. Нарушительницу остановили патрульные, однако вместо того, чтобы предъявлять документы, она поехала, сбив сперва одного инспектора, а затем и второго.