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    Экс-полицейский из Закарпатья вез в Венгрию тонну контрабандного янтаря

    Тема:

    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс (228)

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    Бывший сотрудник украинских правоохранительных органов попался в Венгрии на контрабанде янтаря. Он спрятал почти тонную ценного камня в обшивке автомобиля.
    Изъятая партия янтаря весом более тонны янтаря
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Пограничники Венгрии задержали жителя Закарпатья с огромной партией контрабандного янтаря.

    Он спрятал в обшивку салона своего микроавтобуса Mercedes более 900 килограммов ценного камня.

    Издание Mukachevo.net сообщает, что задержанный благополучно прошел контроль на украинской стороне КПП "Косино — Барабаш" и был остановлен лишь венграми.

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    Уже известно, что контрабандист ранее служил в украинских органах внутренних дел: был сотрудником Береговского районного отдела Нацполиции.

    Ранее Ровенский городской суд наложил арест на одну тонну янтаря общей стоимостью около 10 миллионов гривен.

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