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    В Киеве при проверке документов мужчина бросил в полицейских гранату

    (обновлено: )29360
    В Киеве на проспекте Маяковского при взрыве гранаты серьезно поврежден автомобиль полиции, остановочный комплекс и цветочный киоск. На месте преступления задержан мужчина, бросивший гранату в полицейских.
    Место взрыва гранаты в Деснянском районе Киева
    Фото espreso.tv

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Деснянском районе Киев на проспекте Маяковского в ночь на четверг мужчина бросил взрывное устройство в полицейских, сообщают Вартови.Еспресо.

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    Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, во время проверки документов у мужчины. В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius. Патрульный автомобиль прошило осколками, разбито стекло, повреждены торговый киоск и павильон общественного транспорта.

    Полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

    Фото espreso.tv
    Место взрыва гранаты в Деснянском районе Киева

    Мужчина, бросивший гранату, был задержан на месте преступления, на него были надеты наручники.

    Напомним, вечером 6 марта на Броварском проспекте была брошена граната в автомобиль Toyota Camry, который после этого сгорел, а водитель получил осколочные ранения. Позднее Служба безопасности Украины сообщила, что гранату бросил работник полиции, которого подозревают в торговле оружием.

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