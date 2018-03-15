В Киеве при проверке документов мужчина бросил в полицейских гранату

Фото espreso.tv

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Деснянском районе Киев на проспекте Маяковского в ночь на четверг мужчина бросил взрывное устройство в полицейских, сообщают Вартови.Еспресо.

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Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, во время проверки документов у мужчины. В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius. Патрульный автомобиль прошило осколками, разбито стекло, повреждены торговый киоск и павильон общественного транспорта.

Полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

Фото espreso.tv Место взрыва гранаты в Деснянском районе Киева

Мужчина, бросивший гранату, был задержан на месте преступления, на него были надеты наручники.

Напомним, вечером 6 марта на Броварском проспекте была брошена граната в автомобиль Toyota Camry, который после этого сгорел, а водитель получил осколочные ранения. Позднее Служба безопасности Украины сообщила, что гранату бросил работник полиции, которого подозревают в торговле оружием.