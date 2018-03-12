В Херсонской области мужчина пытался выменять гранату на водку

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Полицейские изъяли в Херсонской области у местного жителя гранату и дымовую шашку, которые он пытался обменять на бутылку водки, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"В Скадовское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из сел местный житель предлагает людям купить или обменять у него гранату и дымовую шашку за бутылку водки", — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что продавцом оказался ранее судимый местный житель. Во время досмотра правоохранители изъяли у него пакет с дымовой шашкой и гранатой. Мужчина пояснил полиции, что боеприпасы ему якобы передал неизвестный.

Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что украинцы стали меньше пить коньяка и водки.