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    Общество

    В Херсонской области мужчина пытался выменять гранату на водку

    (обновлено: )6420
    В Скадовское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из сел местный житель предлагает людям купить или обменять у него гранату и дымовую шашку за бутылку водки.
    Производство водки
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Полицейские изъяли в Херсонской области у местного жителя гранату и дымовую шашку, которые он пытался обменять на бутылку водки, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

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    ANGELA WEISS / AFP
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    "В Скадовское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из сел местный житель предлагает людям купить или обменять у него гранату и дымовую шашку за бутылку водки", — говорится в сообщении.

    Полицейские установили, что продавцом оказался ранее судимый местный житель. Во время досмотра правоохранители изъяли у него пакет с дымовой шашкой и гранатой. Мужчина пояснил полиции, что боеприпасы ему якобы передал неизвестный.

    Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что украинцы стали меньше пить коньяка и водки.

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