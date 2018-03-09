В Донецке взорвали гранату: двое погибших, шесть ранены

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Два человека погибли и шесть пострадали в результате взрыва гранаты в Донецке, сообщил в пятницу журналистам представитель администрации Кировского района Донецка.

"В результате взрыва гранаты два человека погибли, шесть пострадали", — сказал представитель администрации Кировского района.

Подробности происшествия он не уточнил. В МВД ДНР ситуацию пока не комментируют.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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