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    В Донецке взорвали гранату: двое погибших, шесть ранены

    (обновлено: )72809
    Как заявил представитель администрации Кировского района, в результате взрыва гранаты два человека погибли, шесть пострадали. Подробности происшествия пока не уточняются.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Два человека погибли и шесть пострадали в результате взрыва гранаты в Донецке, сообщил в пятницу журналистам представитель администрации Кировского района Донецка.

    "В результате взрыва гранаты два человека погибли, шесть пострадали", — сказал представитель администрации Кировского района.

    Подробности происшествия он не уточнил. В МВД ДНР ситуацию пока не комментируют.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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