СМИ обнародовали видео с задержанным в Донбассе Рубаном

В сети опубликована видеозапись, на которой, как утверждает интернет-издание "Страна.ua", запечатлен процесс документирования задержания главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Накануне вечером в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко.

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"Из видео нее следует, что инцидент произошел на одном из блок-постов, над которым развевается украинский флаг. На записи запечатлен стоящий боком к видеокамере глава "Офицерского корпуса". Напротив него стоят мебельные столы, на которых выложен целый арсенал вооружения. Параллельно один из силовиков в камуфляже ведет осмотр багажника белого микроавтобуса", — пишет "Страна".

Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Между тем его называют "человеком Медведчука", обвиняя в связях с Россией.