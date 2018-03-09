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    СМИ обнародовали видео с задержанным в Донбассе Рубаном

    (обновлено: )21713
    Вечером 8 марта появилась информация о задержании Владимира Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, задержание "генерала-переговорщика" было не случайным.
    Канал на Youtube Страна.ua

    В сети опубликована видеозапись, на которой, как утверждает интернет-издание "Страна.ua", запечатлен процесс документирования задержания главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

    Руководитель Офицерского корпуса Владимир Рубан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кравец: задержание Рубана – попытка прекратить работу по освобождению пленных

    Накануне вечером в СМИ со ссылкой сразу на несколько источников появилась информация о задержании Рубана на КПВВ "Майорск" в Донецкой области. Позже эту информацию прокомментировал генпрокурор Юрий Луценко. 

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    "Из видео нее следует, что инцидент произошел на одном из блок-постов, над которым развевается украинский флаг. На записи запечатлен стоящий боком к видеокамере глава "Офицерского корпуса". Напротив него стоят мебельные столы, на которых выложен целый арсенал вооружения. Параллельно один из силовиков в камуфляже ведет осмотр багажника белого микроавтобуса", — пишет "Страна". 

    Напомним, Рубан неоднократно принимал участие в переговорах об обмене пленными, а также часто посещал неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Между тем его называют "человеком Медведчука", обвиняя в связях с Россией. 

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